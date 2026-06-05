В Госдуме предложили реформировать собрания собственников в ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о реформе общих собраний собственников в многоквартирных домах.
- Суть предложений — сделать голосование собственников прозрачным и проверяемым, каждый бюллетень должен иметь уникальный номер и фиксироваться в ГИС ЖКХ.
- Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на нарушения, включая возможность оспаривания учета бюллетеня и ответственность за фальсификацию решений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы разрабатывают системный законопроект о реформе общих собраний собственников в многоквартирных домах, который должен сделать голосование прозрачным и проверяемым, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").
Соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости.
"Мы действительно готовим системный законопроект по реформе общих собраний собственников в многоквартирных домах. Сегодня это одна из самых проблемных зон в ЖКХ: люди нередко узнают, что они якобы проголосовали за смену управляющей компании, продление договора, новые платежи или иные решения, хотя фактически участия в собрании не принимали", - сказал Гусев.
Депутат пояснил, что суть предложений - сделать голосование собственников прозрачным и проверяемым.
"Каждый бюллетень должен иметь уникальный номер, фиксироваться в ГИС ЖКХ, а собственник должен видеть, как именно учтен его голос. Если бюллетень не зарегистрирован в системе, он не должен учитываться", - подчеркнул парламентарий.
Кроме того, отметил Гусев, законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на очевидные нарушения, в том числе возможность оспаривания учета бюллетеня, проверку со стороны жилищного надзора, реестр недобросовестных организаторов собраний и ответственность за фальсификацию решений.
"Наша задача - вернуть собственникам реальное право управлять своим домом, а не оставлять их один на один с бумажными схемами и многолетними судами", - заявил он.
Гусев также сообщил, что сейчас документ находится в доработке, обсуждается с экспертами, и парламентарии планируют подготовить его к внесению в Госдуму в ближайшее время.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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