В Госдуме предложили реформировать собрания собственников в ЖКХ

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутаты Госдумы разрабатывают законопроект о реформе общих собраний собственников в многоквартирных домах.

Суть предложений — сделать голосование собственников прозрачным и проверяемым, каждый бюллетень должен иметь уникальный номер и фиксироваться в ГИС ЖКХ.

Законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на нарушения, включая возможность оспаривания учета бюллетеня и ответственность за фальсификацию решений.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Депутаты Госдумы разрабатывают системный законопроект о реформе общих собраний собственников в многоквартирных домах, который должен сделать голосование прозрачным и проверяемым, заявил в интервью РИА Новости на ПМЭФ первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия").

Соответствующий законопроект имеется в распоряжении РИА Новости.

"Мы действительно готовим системный законопроект по реформе общих собраний собственников в многоквартирных домах. Сегодня это одна из самых проблемных зон в ЖКХ: люди нередко узнают, что они якобы проголосовали за смену управляющей компании, продление договора, новые платежи или иные решения, хотя фактически участия в собрании не принимали", - сказал Гусев.

Депутат пояснил, что суть предложений - сделать голосование собственников прозрачным и проверяемым.

"Каждый бюллетень должен иметь уникальный номер, фиксироваться в ГИС ЖКХ, а собственник должен видеть, как именно учтен его голос. Если бюллетень не зарегистрирован в системе, он не должен учитываться", - подчеркнул парламентарий.

Кроме того, отметил Гусев, законопроект предусматривает механизмы быстрого реагирования на очевидные нарушения, в том числе возможность оспаривания учета бюллетеня, проверку со стороны жилищного надзора, реестр недобросовестных организаторов собраний и ответственность за фальсификацию решений.

"Наша задача - вернуть собственникам реальное право управлять своим домом, а не оставлять их один на один с бумажными схемами и многолетними судами", - заявил он.

Гусев также сообщил, что сейчас документ находится в доработке, обсуждается с экспертами, и парламентарии планируют подготовить его к внесению в Госдуму в ближайшее время.