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В Госдуме предложили ввести "заморозку" статуса ИП без отчетности и взносов - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:49 05.06.2026
В Госдуме предложили ввести "заморозку" статуса ИП без отчетности и взносов

Депутат Нилов предложил ввести "заморозку" статуса ИП без отчетности и взносов

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Мария Девахина
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ярослав Нилов предложил ввести механизм «заморозки» статуса индивидуального предпринимателя, чтобы ИП могли временно приостановить деятельность без сдачи нулевой отчетности и уплаты взносов.
  • Соответствующее обращение будет направлено в Минфин РФ и налоговую службу для проработки и предоставления официальной позиции.
  • Для реализации инициативы потребуется внести изменения в налоговое законодательство и определить условия использования опции «заморозки».
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости на ПМЭФ предложил ввести механизм "заморозки" статуса индивидуального предпринимателя, чтобы ИП могли временно приостановить деятельность без сдачи нулевой отчетности и уплаты взносов.
"Если у тебя есть зарегистрированный статус индивидуального предпринимателя, для того чтобы его не закрывать, а потом не открывать, ты можешь получить возможность заморозки такого статуса - приостановлении деятельности. Все логично: потерь никаких нет, лишней нагрузки нет, суеты нет. Нет - завтра индивидуальный предприниматель вновь начинает этим статусом пользоваться", - сказал Нилов РИА Новости.
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Он сообщил, что соответствующее обращение будут направлены в Минфин РФ, а также в налоговую службу для проработки и предоставления официальной позиции.
"Если поддержка будет, если будет найдено такое разумное зерно, можно будет еще и рассмотреть данное предложение на трехсторонней комиссии с участием работодателей, работников, правительственной стороны", - уточнил глава думского комитета.
Нилов подчеркнул, что такая "заморозка" будет позитивной моделью и возможностью для индивидуальных предпринимателей, чтобы избежать "ненужных" действий.
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Согласно инициативе, по его словам, такую опцию можно добавить либо в личном кабинете на "Госуслугах", либо же в личном кабинете налоговой службы. Депутат сообщил, что в случае принятия такого решения необходимо будет править действующее налоговое законодательство, но главное - до внесения таких изменений "заручиться поддержкой" и обговорить все нюансы, в том числе сроки заморозки, какое количество раз в год можно будет пользоваться такой опцией, "и когда позиция будет уже высказана, можно будет, соответственно, все внести".
Депутат отметил, что в свете разных жизненных или же экономических ситуаций индивидуальным предпринимателям приходится прекращать деятельность как ИП.
"А если ИП не ведет деятельность, то все равно необходимо сдавать нулевую отчетность и платить соответствующие взносы, что побуждает людей к принятию решений о прекращении деятельности. Но послезавтра, условно говоря, ситуация поменялась. И придется что сделать? По-новому подать документы, чтобы регистрироваться", - пояснил Нилов.
Это, по его словам, будет не мгновенно.
"Это административная нагрузка определенная. Это пусть и небольшая, но госпошлина. Это все равно определенные действия, которые можно избежать", - добавил он.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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