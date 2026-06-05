В Госдуме предложили ввести "заморозку" статуса ИП без отчетности и взносов

Краткий пересказ от РИА ИИ Ярослав Нилов предложил ввести механизм «заморозки» статуса индивидуального предпринимателя, чтобы ИП могли временно приостановить деятельность без сдачи нулевой отчетности и уплаты взносов.

Соответствующее обращение будет направлено в Минфин РФ и налоговую службу для проработки и предоставления официальной позиции.

Для реализации инициативы потребуется внести изменения в налоговое законодательство и определить условия использования опции «заморозки».

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью РИА Новости на ПМЭФ предложил ввести механизм "заморозки" статуса индивидуального предпринимателя, чтобы ИП могли временно приостановить деятельность без сдачи нулевой отчетности и уплаты взносов.

"Если у тебя есть зарегистрированный статус индивидуального предпринимателя, для того чтобы его не закрывать, а потом не открывать, ты можешь получить возможность заморозки такого статуса - приостановлении деятельности. Все логично: потерь никаких нет, лишней нагрузки нет, суеты нет. Нет - завтра индивидуальный предприниматель вновь начинает этим статусом пользоваться", - сказал Нилов РИА Новости.

Он сообщил, что соответствующее обращение будут направлены в Минфин РФ, а также в налоговую службу для проработки и предоставления официальной позиции.

"Если поддержка будет, если будет найдено такое разумное зерно, можно будет еще и рассмотреть данное предложение на трехсторонней комиссии с участием работодателей, работников, правительственной стороны", - уточнил глава думского комитета.

Нилов подчеркнул, что такая "заморозка" будет позитивной моделью и возможностью для индивидуальных предпринимателей, чтобы избежать "ненужных" действий.

Согласно инициативе, по его словам, такую опцию можно добавить либо в личном кабинете на "Госуслугах", либо же в личном кабинете налоговой службы. Депутат сообщил, что в случае принятия такого решения необходимо будет править действующее налоговое законодательство, но главное - до внесения таких изменений "заручиться поддержкой" и обговорить все нюансы, в том числе сроки заморозки, какое количество раз в год можно будет пользоваться такой опцией, "и когда позиция будет уже высказана, можно будет, соответственно, все внести".

Депутат отметил, что в свете разных жизненных или же экономических ситуаций индивидуальным предпринимателям приходится прекращать деятельность как ИП.

"А если ИП не ведет деятельность, то все равно необходимо сдавать нулевую отчетность и платить соответствующие взносы, что побуждает людей к принятию решений о прекращении деятельности. Но послезавтра, условно говоря, ситуация поменялась. И придется что сделать? По-новому подать документы, чтобы регистрироваться", - пояснил Нилов.

Это, по его словам, будет не мгновенно.

"Это административная нагрузка определенная. Это пусть и небольшая, но госпошлина. Это все равно определенные действия, которые можно избежать", - добавил он.