Рейтинг@Mail.ru
Глава МАГАТЭ призвал соблюдать режим тишины после инцидента у ЗАЭС - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:07 05.06.2026
Глава МАГАТЭ призвал соблюдать режим тишины после инцидента у ЗАЭС

Гросси призвал соблюдать режим тишины после инцидента на ЗАЭС

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРафаэль Гросси
Рафаэль Гросси - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Рафаэль Гросси. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гросси призвал к максимальной сдержанности и соблюдению режима тишины после инцидента у Запорожской АЭС.
  • Он подчеркнул, что это необходимо для продолжения ремонта линии электропередачи и предотвращения ядерной аварии на ЗАЭС.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности и соблюдению режима тишины после серьезного инцидента у Запорожской АЭС.
"Генеральный директор МАГАТЭ призывает к максимальной военной сдержанности и полному соблюдению режима прекращения огня, чтобы в ближайшие дни можно было продолжить ремонт линии электропередачи в соответствии с планом, добавив, что это имеет решающее значение для предотвращения ядерной аварии на ЗАЭС", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.
Михаил Ульянов - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Ульянов призвал МАГАТЭ обеспечить диалог по атакам на ядерные объекты
Вчера, 17:28
 
В миреРафаэль ГроссиМАГАТЭЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала