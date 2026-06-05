Глава МАГАТЭ призвал соблюдать режим тишины после инцидента у ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гросси призвал к максимальной сдержанности и соблюдению режима тишины после инцидента у Запорожской АЭС.
- Он подчеркнул, что это необходимо для продолжения ремонта линии электропередачи и предотвращения ядерной аварии на ЗАЭС.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал к максимальной сдержанности и соблюдению режима тишины после серьезного инцидента у Запорожской АЭС.
"Генеральный директор МАГАТЭ призывает к максимальной военной сдержанности и полному соблюдению режима прекращения огня, чтобы в ближайшие дни можно было продолжить ремонт линии электропередачи в соответствии с планом, добавив, что это имеет решающее значение для предотвращения ядерной аварии на ЗАЭС", - говорится в сообщении МАГАТЭ в соцсети Х.