Новак рассказал о запуске дальневосточного маршрута экспорта газа в Китай

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Запуск дальневосточного маршрута экспорта газа из России в Китай запланирован на 2027 год.
- Контракт на строительство газопровода был подписан в феврале 2022 года, объем поставок предполагается на величину 12 миллиардов кубометров в год.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Запуск дальневосточного маршрута экспорта газа из России в Китай запланирован на следующий год, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер РФ Александр Новак.
"(Развиваем - ред.) Дальневосточный маршрут, который в 2027 году будет запущен", - сказал он в интервью ИС "Вести", отвечая на в опрос, планирует ли Россия увеличить поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Дальневосточный маршрут - еще один экспортный газопровод из России в Китай, который в настоящее время строится: контракт был подписан в феврале 2022 года, а объем поставок предполагается на величину ы 12 миллиардов кубометров в год.
Новак также отметил, что в целом ожидается в этом году рост добычи газа в стране и увеличения экспортных поставок, в том числе за счет действующих маршрутов, включая газопровод "Сила Сибири".
"Мы развиваем свои взаимоотношения и новые проекты, в том числе с нашими дружественными партнерами - с Китайской Народной Республикой, по новым маршрутам и увеличению объемов, и увеличение объемов, в том числе уже по реализованным маршрутам "Силы Сибири", - подчеркнул Новак.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.