Новак рассказал о запуске дальневосточного маршрута экспорта газа в Китай

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Запуск дальневосточного маршрута экспорта газа из России в Китай запланирован на следующий год, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер РФ Александр Новак.

"Мы развиваем свои взаимоотношения и новые проекты, в том числе с нашими дружественными партнерами - с Китайской Народной Республикой, по новым маршрутам и увеличению объемов, и увеличение объемов, в том числе уже по реализованным маршрутам "Силы Сибири", - подчеркнул Новак.