Рейтинг@Mail.ru
Новак рассказал о запуске дальневосточного маршрута экспорта газа в Китай - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
16:07 05.06.2026
Новак рассказал о запуске дальневосточного маршрута экспорта газа в Китай

Новак: дальневосточный маршрут экспорта газа в КНР запланирован на 2027 год

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкII марафон "Новое знание". День второй
II марафон Новое знание. День второй - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Запуск дальневосточного маршрута экспорта газа из России в Китай запланирован на 2027 год.
  • Контракт на строительство газопровода был подписан в феврале 2022 года, объем поставок предполагается на величину 12 миллиардов кубометров в год.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Запуск дальневосточного маршрута экспорта газа из России в Китай запланирован на следующий год, заявил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) вице-премьер РФ Александр Новак.
"(Развиваем - ред.) Дальневосточный маршрут, который в 2027 году будет запущен", - сказал он в интервью ИС "Вести", отвечая на в опрос, планирует ли Россия увеличить поставки в страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Новак оценил сотрудничество с КНР по поставкам нефти и газа
19 мая, 17:03
Дальневосточный маршрут - еще один экспортный газопровод из России в Китай, который в настоящее время строится: контракт был подписан в феврале 2022 года, а объем поставок предполагается на величину ы 12 миллиардов кубометров в год.
Новак также отметил, что в целом ожидается в этом году рост добычи газа в стране и увеличения экспортных поставок, в том числе за счет действующих маршрутов, включая газопровод "Сила Сибири".
"Мы развиваем свои взаимоотношения и новые проекты, в том числе с нашими дружественными партнерами - с Китайской Народной Республикой, по новым маршрутам и увеличению объемов, и увеличение объемов, в том числе уже по реализованным маршрутам "Силы Сибири", - подчеркнул Новак.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Новак рассказал о темпах снижения инфляции в России
Вчера, 15:28
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияКитайАлександр НовакСила Сибири — 2
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала