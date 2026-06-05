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Танзания предложила России участвовать в разработке газовых месторождений - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:10 05.06.2026 (обновлено: 14:18 05.06.2026)
Танзания предложила России участвовать в разработке газовых месторождений

Президент Танзании предложила РФ участвовать в разработке газовых месторождений

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле
Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент РФ Владимир Путин и президент Танзании Самия Сулуху Хассан во время встречи в Кремле
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Танзании Самия Сулуху Хасан предложила России принять участие в разработке газовых месторождений в стране.
  • Танзания обнаружила около 57 триллионов кубических футов природного газа и нуждается в дальнейшем развитии этих месторождений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Танзания предлагает России принять участие в разработке газовых месторождений в стране, заявила президент объединенной республики Танзания Самия Сулуху Хасан на полях ПМЭФ.
"Другой сферой (для сотрудничества – ред.) является нефтегазовая. Мы обнаружили около 57 триллионов кубических футов природного газа, но нам по-прежнему необходимо проводить дальнейшую разработку этих месторождений, поэтому мы приглашаем российский частный сектор к сотрудничеству с нами в этой области", - заявила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияТанзания
 
 
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