Танзания предложила России участвовать в разработке газовых месторождений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Танзании Самия Сулуху Хасан предложила России принять участие в разработке газовых месторождений в стране.
- Танзания обнаружила около 57 триллионов кубических футов природного газа и нуждается в дальнейшем развитии этих месторождений.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Танзания предлагает России принять участие в разработке газовых месторождений в стране, заявила президент объединенной республики Танзания Самия Сулуху Хасан на полях ПМЭФ.
"Другой сферой (для сотрудничества – ред.) является нефтегазовая. Мы обнаружили около 57 триллионов кубических футов природного газа, но нам по-прежнему необходимо проводить дальнейшую разработку этих месторождений, поэтому мы приглашаем российский частный сектор к сотрудничеству с нами в этой области", - заявила она.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.