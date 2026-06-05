Танзания предложила России участвовать в разработке газовых месторождений

"Другой сферой (для сотрудничества – ред.) является нефтегазовая. Мы обнаружили около 57 триллионов кубических футов природного газа, но нам по-прежнему необходимо проводить дальнейшую разработку этих месторождений, поэтому мы приглашаем российский частный сектор к сотрудничеству с нами в этой области", - заявила она.