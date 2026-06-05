Газпром и Республика Сербская договорились о продлении поставок газа

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик договорились о продлении договора на поставку российского газа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик на встрече в рамках ПМЭФ договорились о продлении договора на поставку российского газа, сообщила компания.
"Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорадом Додиком... Достигнута договоренность о продлении договора поставок российского газа в Республику Сербскую", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.