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Газпром и Республика Сербская договорились о продлении поставок газа - РИА Новости, 05.06.2026
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13:50 05.06.2026 (обновлено: 14:03 05.06.2026)
Газпром и Республика Сербская договорились о продлении поставок газа

Газпром и Республика Сербская договорились о продлении поставок газа в страну

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Логотип компании Газпром - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик договорились о продлении договора на поставку российского газа.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава "Газпрома" Алексей Миллер и председатель партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорад Додик на встрече в рамках ПМЭФ договорились о продлении договора на поставку российского газа, сообщила компания.
"Алексей Миллер провел рабочую встречу с председателем партии "Союз независимых социал-демократов" Республики Сербской Милорадом Додиком... Достигнута договоренность о продлении договора поставок российского газа в Республику Сербскую", - говорится в сообщении.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Государственные флаги России и Сербии в Белграде - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Договор о поставках газа из России в Сербию будет продлен на три месяца
4 июня, 19:33
 
ПМЭФ-2026Республика СербскаяГазпромАлексей МиллерМилорад Додик
 
 
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