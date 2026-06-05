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Хавбек "Баварии" травмировался на тренировке сборной Германии перед ЧМ - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Футбол
 
21:39 05.06.2026 (обновлено: 23:57 05.06.2026)
Хавбек "Баварии" травмировался на тренировке сборной Германии перед ЧМ

Футболист "Баварии" Карль травмировался на тренировке сборной Германии перед ЧМ

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФутбольный мяч
Футбольный мяч - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полузащитник «Баварии» и сборной Германии по футболу Леннарт Карль получил травму на тренировке перед началом чемпионата мира.
  • В сезоне-2025/26 18-летний Карль провел 40 матчей и забил девять мячей в составе «Баварии», выиграв чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Леннарт Карль получил травму на тренировке перед началом чемпионата мира, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на слова главного тренера команды Юлиана Нагельсмана.
В сезоне-2025/26 18-летний Карль провел 40 матчей и забил девять мячей в составе "Баварии", выиграв чемпионат Германии, а также Кубок и Суперкубок страны.
"Выглядит нехорошо. Он поехал в больницу и пройдет обследования. Нам нужно ждать диагноза и посмотреть, сможет ли он сыграть на чемпионате мира или нам придется сделать замену", - заявил Нагельсман.
Чемпионат мира пройдет с 11 июня по 19 июля в США, Мексике и Канаде. В группе Е сборная Германии сыграет против команд Кюрасао, Кот-д'Ивуара и Эквадора. Немецкая национальная команда является четырехкратным победителем чемпионатов мира (1954, 1974, 1990, 2014).
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