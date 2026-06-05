Хавбек "Баварии" травмировался на тренировке сборной Германии перед ЧМ

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Полузащитник мюнхенской "Баварии" и сборной Германии по футболу Леннарт Карль получил травму на тренировке перед началом чемпионата мира, сообщает журналист Фабрицио Романо со ссылкой на слова главного тренера команды Юлиана Нагельсмана.