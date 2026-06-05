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Захарова прокомментировала пленарную сессию ПМЭФ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:08 05.06.2026 (обновлено: 20:25 05.06.2026)
Захарова прокомментировала пленарную сессию ПМЭФ

Захарова назвала пленарную сессию ПМЭФ очень интересной

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мария Захарова заявила, что пленарная сессия на ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина была очень интересной и дала много вводных данных для работы и жизни.
  • Особенностью сессии стал интерактивный диалог с представителями западных стран, которые высказались не так, как обычно пишут СМИ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что пленарная сессия на ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина была очень интересной, дала много вводных данных для работы и жизни.
"Очень интересная: огромное количество вводных данных, как выстраивать работу и жизнь",- сказала она.
"Особенностью сессии стало интерактивный диалог с представителями западных стран, которые дорвались до микрофона и сказали, оказывается, не то, что обычно за них говорят СМИ", - добавила Захарова.
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