Захарова прокомментировала пленарную сессию ПМЭФ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мария Захарова заявила, что пленарная сессия на ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина была очень интересной и дала много вводных данных для работы и жизни.
- Особенностью сессии стал интерактивный диалог с представителями западных стран, которые высказались не так, как обычно пишут СМИ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новости, что пленарная сессия на ПМЭФ с участием президента России Владимира Путина была очень интересной, дала много вводных данных для работы и жизни.
"Очень интересная: огромное количество вводных данных, как выстраивать работу и жизнь",- сказала она.
"Особенностью сессии стало интерактивный диалог с представителями западных стран, которые дорвались до микрофона и сказали, оказывается, не то, что обычно за них говорят СМИ", - добавила Захарова.