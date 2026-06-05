Гендиректора FIS покинул пост после конфликта с Элиашем, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ Урс Леманн покинул пост генерального директора Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS).

Причиной ухода Леманна с поста генерального директора FIS стал конфликт с президентом организации Йоханом Элиашем.

Леманн выразил обеспокоенность финансовым положением FIS, заявив, что организация может обанкротиться через два года, если не изменит курс развития.

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Швейцарец Урс Леманн покинул пост генерального директора Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS), сообщается на сайте организации.

Леманн был назначен на должность генерального директора FIS в августе 2025 года.

"FIS опирается на прочные структуры управления, опытной управленческой команды и четкой стратегической основы, утвержденной руководящими органами. Организация продолжает внедрять меры, направленные на укрепление своей долгосрочной устойчивости и дальнейшее развитие лыжного спорта и сноубординга во всем мире", - говорится в сообщении организации.

Как сообщает Blick, Леманн покинул пост из-за конфликта с президентом FIS Йоханом Элиашем. Отмечается, что Леманн выразил свою обеспокоенность финансовым положением организации представителям Швейцарской лыжной ассоциации (Swiss Ski), заявив, что ситуация выглядит плачевной. По его мнению, FIS может обанкротиться через два года, если не изменит курс развития. При этом Элиаш считает финансовое положение организации устойчивым.

По данным источника, Леманн может вернуться на должность генерального директора, если Элиаш не будет переизбран на пост президента FIS в середине июня.