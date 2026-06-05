НОК Филиппин заявил, что ждет возвращения российских спортсменов

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Филиппин Абрахам Толентино призвал объединить усилия для уважения спортсменов всех стран и пожелал, чтобы российские спортсмены могли принимать участие в Олимпийских играх и международных соревнованиях, а Россия - принимать турниры со всего мира.