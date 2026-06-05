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НОК Филиппин заявил, что ждет возвращения российских спортсменов - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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12:34 05.06.2026 (обновлено: 12:39 05.06.2026)
НОК Филиппин заявил, что ждет возвращения российских спортсменов

Толентино выступил за возвращение россиян на международные турниры

© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкЦеремония открытия XXV зимних Олимпийских игр
Церемония открытия XXV зимних Олимпийских игр - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Национального олимпийского комитета Филиппин Абрахам Толентино призвал объединить усилия для уважения спортсменов всех стран.
  • Он пожелал, чтобы российские спортсмены могли принимать участие в Олимпийских играх и международных соревнованиях, а Россия — принимать турниры со всего мира.
  • Абрахам Толентино выступил с заявлением на сессии "Будущее олимпийского движения: вызовы и перспективы" на полях ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Филиппин Абрахам Толентино призвал объединить усилия для уважения спортсменов всех стран и пожелал, чтобы российские спортсмены могли принимать участие в Олимпийских играх и международных соревнованиях, а Россия - принимать турниры со всего мира.
"Одна из моих основных задач на посту главы НОК - спортивная дипломатия. Я около четырех лет занимаю должность генерального секретаря FIDE, которую возглавляет мой друг Аркадий Дворкович, мы продвигаем идею солидарности, международного сотрудничества для сохранения мира путем спорта. Наша основная задача - продвижение взаимного уважения. Давайте объединим усилия для уважения спортсменов всех стран. От всей души желаем, чтобы российские спортсмены могли принимать участие в Олимпийских играх и международных соревнованиях, чтобы могли принимать иностранных спортсменов. Ждем возвращения российских спортсменов", - заявил Толентино в рамках сессии "Будущее олимпийского движения: вызовы и перспективы" на полях ПМЭФ.
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СпортФилиппиныРоссияАркадий ДворковичНОКМеждународная федерация шахмат (FIDE)ПМЭФ
 
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