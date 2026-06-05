НОК Филиппин заявил, что ждет возвращения российских спортсменов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Национального олимпийского комитета Филиппин Абрахам Толентино призвал объединить усилия для уважения спортсменов всех стран.
- Он пожелал, чтобы российские спортсмены могли принимать участие в Олимпийских играх и международных соревнованиях, а Россия — принимать турниры со всего мира.
- Абрахам Толентино выступил с заявлением на сессии "Будущее олимпийского движения: вызовы и перспективы" на полях ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Филиппин Абрахам Толентино призвал объединить усилия для уважения спортсменов всех стран и пожелал, чтобы российские спортсмены могли принимать участие в Олимпийских играх и международных соревнованиях, а Россия - принимать турниры со всего мира.
"Одна из моих основных задач на посту главы НОК - спортивная дипломатия. Я около четырех лет занимаю должность генерального секретаря FIDE, которую возглавляет мой друг Аркадий Дворкович, мы продвигаем идею солидарности, международного сотрудничества для сохранения мира путем спорта. Наша основная задача - продвижение взаимного уважения. Давайте объединим усилия для уважения спортсменов всех стран. От всей души желаем, чтобы российские спортсмены могли принимать участие в Олимпийских играх и международных соревнованиях, чтобы могли принимать иностранных спортсменов. Ждем возвращения российских спортсменов", - заявил Толентино в рамках сессии "Будущее олимпийского движения: вызовы и перспективы" на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.