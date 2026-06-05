Болельщики на ЧМ-2010 по футболу в ЮАР

Краткий пересказ от РИА ИИ Международная федерация футбола (ФИФА) запретила использование вувузел и других громких музыкальных инструментов на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.

Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных пройдет с 11 июня по 19 июля.

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила использование вувузел на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, сообщает Sportsnet со ссылкой на кодекс поведения ФИФА на стадионах мирового первенства.

Вувузелы активно использовались местными болельщиками на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, национальная команда которой примет участие в предстоящем первенстве.

Также ФИФА включила в запретный для использования болельщиками список горны, дудки и другие устройства, издающие громкие звуки. Музыкальные инструменты, размер которых превышает 12 см, требуют письменного одобрения организаторов.