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ФИФА запретила использование вувузел на чемпионате мира-2026 - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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14:43 05.06.2026 (обновлено: 15:19 05.06.2026)
ФИФА запретила использование вувузел на чемпионате мира-2026

ФИФА запретила использование вувузел на чемпионате мира 2026 года

© РИА Новости / Григорий СысоевБолельщики на ЧМ-2010 по футболу в ЮАР
Болельщики на ЧМ-2010 по футболу в ЮАР - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Международная федерация футбола (ФИФА) запретила использование вувузел и других громких музыкальных инструментов на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике.
  • Чемпионат мира с участием 48 национальных сборных пройдет с 11 июня по 19 июля.
МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Международная федерация футбола (ФИФА) запретила использование вувузел на чемпионате мира в США, Канаде и Мексике, сообщает Sportsnet со ссылкой на кодекс поведения ФИФА на стадионах мирового первенства.
Вувузелы активно использовались местными болельщиками на чемпионате мира 2010 года в ЮАР, национальная команда которой примет участие в предстоящем первенстве.
Также ФИФА включила в запретный для использования болельщиками список горны, дудки и другие устройства, издающие громкие звуки. Музыкальные инструменты, размер которых превышает 12 см, требуют письменного одобрения организаторов.
Чемпионат мира в США, Канаде и Мексике с участием 48 национальных сборных пройдет с 11 июня по 19 июля.
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