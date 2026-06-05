Леклер и Хэмилтон заняли первые два места в практике на Гран-при Монако

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Монегаск Шарль Леклер из «Феррари» показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Монако, проехав круг за 1 минуту 13,978 секунды.
- Сессия дважды прерывалась красными флагами из-за аварий с участием французского пилота «Ред Булл» Исака Хаджара и испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Монегаск Шарль Леклер из "Феррари" показал лучшее время в первой свободной практике шестого этапа "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит на городской трассе Монте-Карло.
Леклер проехал лучший круг за 1 минуту 13,978 секунды. Второе время показал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,226). Третьим стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+0,513).
Сессия дважды прерывалась красными флагами. Сначала французский пилот "Ред Булл" Исак Хаджар врезался в стену и разбил болид. Позднее испанский гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо также задел стену.
Позднее в пятницу пройдет вторая свободных заездов, гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье.
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