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Леклер и Хэмилтон заняли первые два места в практике на Гран-при Монако - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен - РИА Новости, 1920, 07.09.2021
Формула-1
 
15:50 05.06.2026 (обновлено: 16:04 05.06.2026)
Леклер и Хэмилтон заняли первые два места в практике на Гран-при Монако

Пилот "Феррари" Леклер показал лучшее время в первой практике Гран-при Монако

© Getty Images / NurPhotoШарль Леклер
Шарль Леклер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Getty Images / NurPhoto
Шарль Леклер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Монегаск Шарль Леклер из «Феррари» показал лучшее время в первой свободной практике Гран-при Монако, проехав круг за 1 минуту 13,978 секунды.
  • Сессия дважды прерывалась красными флагами из-за аварий с участием французского пилота «Ред Булл» Исака Хаджара и испанского гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Монегаск Шарль Леклер из "Феррари" показал лучшее время в первой свободной практике шестого этапа "Формулы-1" - Гран-при Монако, который проходит на городской трассе Монте-Карло.
Леклер проехал лучший круг за 1 минуту 13,978 секунды. Второе время показал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон (+0,226). Третьим стал нидерландский пилот "Ред Булл" Макс Ферстаппен (+0,513).
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Вчера, 01:58
Сессия дважды прерывалась красными флагами. Сначала французский пилот "Ред Булл" Исак Хаджар врезался в стену и разбил болид. Позднее испанский гонщик "Астон Мартин" Фернандо Алонсо также задел стену.
Позднее в пятницу пройдет вторая свободных заездов, гонка Гран-при Монако состоится в воскресенье.
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3 июня, 10:06
 
Формула-1АвтоМонакоШарль ЛеклерЛьюис ХэмилтонМакс ФерстаппенФеррариАстон Мартин
 
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