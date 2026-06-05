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Пик Европы пришелся на период ее раздробленности, считает Кнайсль - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:44 05.06.2026
Пик Европы пришелся на период ее раздробленности, считает Кнайсль

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: пик Европы пришелся на период ее раздробленности

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
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Карин Кнайсль. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Карин Кнайсль заявила, что Европа была на пике в период своей раздробленности.
  • По мнению Кнайсль, сделать из современной Европы «плавильный котел» для различных народов или объединить их для какой-то значимой цели невозможно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пик Европы пришелся на время ее раздробленности без существования единого политического объединения в ее пределах, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Европа была на пике, когда она была фрагментирована, потому что было соперничество между различными малыми субъектами", - сказала она, выступая на сессии "Единство народов – фундамент национальной безопасности" на ПМЭФ.
Как подчеркнула Кнайсль, учитывая современное рыночное мышление в Европе, сделать из нее " плавильный котел" для различных народов или объединить их для какой-то значимой цели невозможно.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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