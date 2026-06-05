Пик Европы пришелся на период ее раздробленности, считает Кнайсль

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Пик Европы пришелся на время ее раздробленности без существования единого политического объединения в ее пределах, заявила экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.

"Европа была на пике, когда она была фрагментирована, потому что было соперничество между различными малыми субъектами", - сказала она, выступая на сессии "Единство народов – фундамент национальной безопасности" на ПМЭФ.