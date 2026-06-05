Евродепутат заявил, что Европа страдает от санкций больше, чем Россия

Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что последствия антироссийских санкций более чувствительны для стран Евросоюза, чем для России.

По его мнению, ограничения привели к утрате рынков и росту издержек для европейских компаний и потребителей.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Последствия антироссийских санкций оказываются более чувствительными для стран Евросоюза, чем для самой России, заявил РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Мы страдаем от этого гораздо больше, чем Россия", - сказал собеседник агентства.

По его мнению, ограничения привели к утрате рынков и росту издержек для европейских компаний и потребителей.