Евродепутат заявил об интересе бизнеса к отношениям с Россией

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Европейские компании вновь проявляют интерес к развитию отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, принявший участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Как мы можем мешать людям, у которых есть веские причины поступать так (возвращаться - ред.), если они хотят торговать друг с другом? Зачем мешать им в этом?" - задался вопросом европейский депутат.