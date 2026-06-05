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Евродепутат заявил об интересе бизнеса к отношениям с Россией - РИА Новости, 05.06.2026
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12:59 05.06.2026
Евродепутат заявил об интересе бизнеса к отношениям с Россией

Картайзер: европейский бизнес вновь проявляет интерес к отношениям с Россией

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Европейского союза перед штаб-квартирой ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские компании вновь проявляют интерес к развитию отношений с Россией, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • По словам депутата, интерес бизнеса к российскому рынку сохраняется, несмотря на действующие санкции и политическую конфронтацию между Москвой и Брюсселем.
  • Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Европейские компании вновь проявляют интерес к развитию отношений с Россией, заявил в интервью РИА Новости депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер, принявший участие в работе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Все больше западных компаний возвращаются. Вы видите, что в экономических кругах наблюдается возрождение интереса к отношениям с Россией. Людям необходимо показать, что они умнее своих политических лидеров", - сказал собеседник агентства.
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По его словам, интерес бизнеса к российскому рынку сохраняется, несмотря на действующие санкции и политическую конфронтацию между Москвой и Брюсселем.
"Как мы можем мешать людям, у которых есть веские причины поступать так (возвращаться - ред.), если они хотят торговать друг с другом? Зачем мешать им в этом?" - задался вопросом европейский депутат.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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