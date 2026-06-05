Рейтинг@Mail.ru
Евродепутат обвинил Каллас в блокировании диалога ЕС с Россией - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
14:31 05.06.2026 (обновлено: 14:38 05.06.2026)
Евродепутат обвинил Каллас в блокировании диалога ЕС с Россией

Картайзер обвинил Каллас в блокировании диалога ЕС с Россией

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкДепутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас занимает радикальную позицию по России и препятствует возобновлению диалога, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
  • По его мнению, без изменения подхода ряда европейских политиков добиться дипломатического прогресса будет трудно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас занимает радикальную позицию по России и препятствует возобновлению диалога, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Мы находимся в нулевой точке. И это во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас, но также и с очень обструкционистской позицией некоторых государств-членов", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, без изменения подхода ряда европейских политиков добиться дипломатического прогресса будет трудно.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
Захарова рассказала, что ей писали дипломаты из ЕС после заявления Каллас
1 июня, 20:46
 
ПМЭФ-2026РоссияЕвросоюзКайя КалласФернан КартайзерВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала