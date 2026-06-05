Евродепутат обвинил Каллас в блокировании диалога ЕС с Россией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас занимает радикальную позицию по России и препятствует возобновлению диалога, заявил депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
- По его мнению, без изменения подхода ряда европейских политиков добиться дипломатического прогресса будет трудно.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас занимает радикальную позицию по России и препятствует возобновлению диалога, заявил в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат Европейского парламента от Люксембурга Фернан Картайзер.
"Мы находимся в нулевой точке. И это во многом связано с радикальной позицией госпожи Каллас, но также и с очень обструкционистской позицией некоторых государств-членов", - сказал собеседник агентства.
По его мнению, без изменения подхода ряда европейских политиков добиться дипломатического прогресса будет трудно.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.