ЕС ликвидировал базовые институты демократии, заявила евродепутат

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Базовые демократические институты и ценности в Евросоюзе, да и в целом на Западе, в наши дни фактически ликвидированы, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат от оппозиции сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.

"У меня есть свое мнение. Я знаю, что это должна быть демократия, а в условиях демократии нам позволено иметь свои мнения, свои убеждения, и у нас есть свобода слова... Если нет, тогда происходит как раз то, что сейчас творится в Европейском союзе, где у нас нет никакой демократии", - добавила румынский политик.