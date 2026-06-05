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ЕС ликвидировал базовые институты демократии, заявила евродепутат - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
06:24 05.06.2026
ЕС ликвидировал базовые институты демократии, заявила евродепутат

Шошоакэ: ЕС ликвидировал базовые институты демократии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат от оппозиции сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ заявила, что базовые демократические институты и ценности в Евросоюзе и на Западе фактически ликвидированы.
  • По мнению Дианы Шошоакэ, современные западные институты и Евросоюз заменили фундаментальные основы демократического общества жестким политическим давлением.
  • Румынский политик считает, что отсутствие свободы слова и давления на иные мнения перечеркивают многолетние достижения в области прав человека и международного права.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Базовые демократические институты и ценности в Евросоюзе, да и в целом на Западе, в наши дни фактически ликвидированы, заявила в интервью РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) депутат от оппозиции сената Румынии и Европарламента Диана Шошоакэ.
"Современные западные институты, Евросоюз полностью уничтожили фундаментальные основы демократического общества, заменив их жестким политическим давлением. Сегодня вы не встретите свободу слова, а любое иное мнение будет подвергаться жесткому давлению", - сказала Шошоакэ.
Диана Шошоакэ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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Подобные действия, по мнению румынского политика, полностью перечеркивают многолетние достижения в области прав человека и международного права.
"У меня есть свое мнение. Я знаю, что это должна быть демократия, а в условиях демократии нам позволено иметь свои мнения, свои убеждения, и у нас есть свобода слова... Если нет, тогда происходит как раз то, что сейчас творится в Европейском союзе, где у нас нет никакой демократии", - добавила румынский политик.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026В миреРумынияЕвросоюзЕвропарламент
 
 
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