Минфин оценил выгоду бизнеса от сохранения порога по НДС

Краткий пересказ от РИА ИИ Силуанов сообщил, что малый бизнес дополнительно получит по 50 миллиардов рублей в год благодаря сохранению порога выручки для уплаты НДС.

Сейчас он зафиксирован на уровне 20 миллиардов.

Приостановить снижение порога ранее на ПМЭФ предложил Путин.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Малый бизнес в течение двух лет дополнительно получит по 50 миллиардов рублей в год благодаря сохранению порога выручки для уплаты НДС на текущем уровне, заявил министр финансов Антон Силуанов.

''Если говорить о снижении с 20 до десяти за два года, по году по 50 миллиардов", — ответил он на вопрос журналистов на полях ПМЭФ.

Таким образом, малый бизнес дополнительно получит сто миллиардов рублей за два года. При этом Силуанов отметил, что нынешний порог в 20 миллионов рублей нужно зафиксировать минимум на три.

Изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 1 января, предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС:

с 2026 года — с 60 до 20 миллионов рублей;

с 2027-го — до 15;

с 2028-го — до десяти.

Ранее в пятницу Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил отказаться от дальнейшего снижения этого порога и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей "чем дольше, тем лучше".