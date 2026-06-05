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Минфин оценил выгоду бизнеса от сохранения порога по НДС - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
22:13 05.06.2026 (обновлено: 23:13 05.06.2026)
Минфин оценил выгоду бизнеса от сохранения порога по НДС

Силуанов оценил выгоду бизнеса от сохранения порога по НДС в 50 млрд руб в год

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкАнтон Силуанов на ПМЭФ-2026
Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Силуанов сообщил, что малый бизнес дополнительно получит по 50 миллиардов рублей в год благодаря сохранению порога выручки для уплаты НДС.
  • Сейчас он зафиксирован на уровне 20 миллиардов.
  • Приостановить снижение порога ранее на ПМЭФ предложил Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Малый бизнес в течение двух лет дополнительно получит по 50 миллиардов рублей в год благодаря сохранению порога выручки для уплаты НДС на текущем уровне, заявил министр финансов Антон Силуанов.
''Если говорить о снижении с 20 до десяти за два года, по году по 50 миллиардов", — ответил он на вопрос журналистов на полях ПМЭФ.
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Таким образом, малый бизнес дополнительно получит сто миллиардов рублей за два года. При этом Силуанов отметил, что нынешний порог в 20 миллионов рублей нужно зафиксировать минимум на три.
Изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 1 января, предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС:
  • с 2026 года — с 60 до 20 миллионов рублей;
  • с 2027-го — до 15;
  • с 2028-го — до десяти.
Ранее в пятницу Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил отказаться от дальнейшего снижения этого порога и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей "чем дольше, тем лучше".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает его информационным партнером.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАнтон СилуановВладимир ПутинМинистерство финансов РФ (Минфин России)Малый бизнес
 
 
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