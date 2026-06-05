Минфин оценил выгоду бизнеса от сохранения порога по НДС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Силуанов сообщил, что малый бизнес дополнительно получит по 50 миллиардов рублей в год благодаря сохранению порога выручки для уплаты НДС.
- Сейчас он зафиксирован на уровне 20 миллиардов.
- Приостановить снижение порога ранее на ПМЭФ предложил Путин.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн — РИА Новости. Малый бизнес в течение двух лет дополнительно получит по 50 миллиардов рублей в год благодаря сохранению порога выручки для уплаты НДС на текущем уровне, заявил министр финансов Антон Силуанов.
''Если говорить о снижении с 20 до десяти за два года, по году по 50 миллиардов", — ответил он на вопрос журналистов на полях ПМЭФ.
Таким образом, малый бизнес дополнительно получит сто миллиардов рублей за два года. При этом Силуанов отметил, что нынешний порог в 20 миллионов рублей нужно зафиксировать минимум на три.
Изменения в Налоговый кодекс, вступившие в силу с 1 января, предусматривают, в частности, поэтапное снижение порога выручки малого бизнеса для уплаты НДС:
- с 2026 года — с 60 до 20 миллионов рублей;
- с 2027-го — до 15;
- с 2028-го — до десяти.
Ранее в пятницу Владимир Путин на пленарной сессии ПМЭФ предложил отказаться от дальнейшего снижения этого порога и зафиксировать его на нынешнем уровне в 20 миллионов рублей "чем дольше, тем лучше".
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