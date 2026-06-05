Додик оценил свой визит в Петербург

Краткий пересказ от РИА ИИ Додик назвал свой визит в Санкт-Петербург очень успешным.

Он провел встречу с главой "Газпрома" Миллером и обсудил вопросы снабжения газом и цены.

Додик общался с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, главой Татарстана Рустамом Миннихановым и предпринимателями.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил РИА Новости, что его визит в Санкт-Петербург был очень успешным.

“Могу сказать, что это был очень успешный и динамичный визит”, - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.

“Мы провели встречу и с "Газпромом", господином Миллером (главой "Газпрома" Алексеем Миллером - ред.), говорили о снабжении газом, ценах, очень благодарны РФ, президенту (Владимиру - ред.) Путину и господину Миллеру за понимание”, - подчеркнул Додик.

Также Додик сообщил, что общался с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который приехал из Казани, с рядом предпринимателей, которые проявляют интерес к Республике Сербской.