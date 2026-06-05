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Додик оценил свой визит в Петербург - РИА Новости, 05.06.2026
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14:56 05.06.2026 (обновлено: 15:09 05.06.2026)
Додик оценил свой визит в Петербург

Додик: визит в Петербург был очень успешным и динамичным

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМилорад Додик на ПМЭФ-2026
Милорад Додик на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Милорад Додик на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Додик назвал свой визит в Санкт-Петербург очень успешным.
  • Он провел встречу с главой "Газпрома" Миллером и обсудил вопросы снабжения газом и цены.
  • Додик общался с губернатором Санкт-Петербурга Бегловым, главой Татарстана Рустамом Миннихановым и предпринимателями.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик заявил РИА Новости, что его визит в Санкт-Петербург был очень успешным.
“Могу сказать, что это был очень успешный и динамичный визит”, - сказал он в беседе с агентством на полях ПМЭФ.
“Мы провели встречу и с "Газпромом", господином Миллером (главой "Газпрома" Алексеем Миллером - ред.), говорили о снабжении газом, ценах, очень благодарны РФ, президенту (Владимиру - ред.) Путину и господину Миллеру за понимание”, - подчеркнул Додик.
Также Додик сообщил, что общался с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым и главой Татарстана Рустамом Миннихановым, который приехал из Казани, с рядом предпринимателей, которые проявляют интерес к Республике Сербской.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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