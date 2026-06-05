Экономика России входит в период сбалансированного роста, заявил Силуанов

"Легко жить, когда раздаешь расходы, снижаешь ставки, рост идет. Но насколько он устойчивый, рост? Мы сейчас видим, что такого роста постоянно быть не может. Сейчас пришло, действительно, время сделать рост более сбалансированным, стабильным, чтобы он рос не за счет накачек и больших дефицитов бюджета или за счет низких процентных ставок", - сказал он.