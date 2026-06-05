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Экономика России входит в период сбалансированного роста, заявил Силуанов - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
09:41 05.06.2026
Экономика России входит в период сбалансированного роста, заявил Силуанов

Силуанов: экономика России подошла к периоду сбалансированного роста

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкМинистр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Министр финансов РФ Антон Силуанов на ПМЭФ-2026
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Экономика России подошла к периоду сбалансированного роста, который уже начинает ощущаться, заявил министр финансов России Антон Силуанов на деловом завтраке Сбербанка Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Легко жить, когда раздаешь расходы, снижаешь ставки, рост идет. Но насколько он устойчивый, рост? Мы сейчас видим, что такого роста постоянно быть не может. Сейчас пришло, действительно, время сделать рост более сбалансированным, стабильным, чтобы он рос не за счет накачек и больших дефицитов бюджета или за счет низких процентных ставок", - сказал он.
"Вот мы сейчас проходим этот период... идем в той стадии, когда этот сбалансированный рост уже близко и, по последним данным, начинаем чувствовать", - добавил Силуанов.
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияАнтон СилуановСбербанк России
 
 
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