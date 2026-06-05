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Доля нефтегаза в ВВП России за последние годы снизилась вдвое, заявил Путин - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:38 05.06.2026
Доля нефтегаза в ВВП России за последние годы снизилась вдвое, заявил Путин

Путин: доля нефтегаза в ВВП России за последние годы снизилась вдвое

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкТрансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026
Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Трансляция пленарного заседания ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Доля доходов от продажи нефти и газа в российском ВВП за последние годы снизилась вдвое.
  • Если в 2022 году доля нефтегаза в ВВП составляла около 42%, то сейчас — 23%.
  • Сейчас за счет нефтегазовых доходов формируется только 20% бюджета, тогда как ранее — около 50%.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Доля доходов от продажи нефти и газа в российском ВВП за последние годы снизилась вдвое, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.
"Зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы, не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы, естественным путем снизилась", - сказал Путин.
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"Еще пару-тройку лет назад, в 2022 что ли году, доля нефтегаза в ВВП составляла около 42%, а сейчас 23%. Разница колоссальная", - подчеркнул он.
При этом президент отметил, что доходы от продажи нефти всегда были важны для России и составляли существенную часть ее совокупного ВВП и доходной части бюджета.
Говоря о бюджете, он добавил, что около 50% его доходной части формировалось за счет нефтегазовых доходов. "А сейчас за их счет формируется только 20% бюджета. Поэтому сказать, что для нас это критически важно - таки нет, не так уж и важно. Хотя имеет существенное значение", - отметил Путин.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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