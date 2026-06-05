Доля нефтегаза в ВВП России за последние годы снизилась вдвое, заявил Путин

Краткий пересказ от РИА ИИ Доля доходов от продажи нефти и газа в российском ВВП за последние годы снизилась вдвое.

Если в 2022 году доля нефтегаза в ВВП составляла около 42%, то сейчас — 23%.

Сейчас за счет нефтегазовых доходов формируется только 20% бюджета, тогда как ранее — около 50%.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Доля доходов от продажи нефти и газа в российском ВВП за последние годы снизилась вдвое, сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарной сессии ПМЭФ.

"Зависимость российской экономики и российского бюджета от нефтегазовых доходов существенно за последние годы, не за время, связанное с санкциями, а просто за последние годы, естественным путем снизилась", - сказал Путин

"Еще пару-тройку лет назад, в 2022 что ли году, доля нефтегаза в ВВП составляла около 42%, а сейчас 23%. Разница колоссальная", - подчеркнул он.

При этом президент отметил, что доходы от продажи нефти всегда были важны для России и составляли существенную часть ее совокупного ВВП и доходной части бюджета.

Говоря о бюджете, он добавил, что около 50% его доходной части формировалось за счет нефтегазовых доходов. "А сейчас за их счет формируется только 20% бюджета. Поэтому сказать, что для нас это критически важно - таки нет, не так уж и важно. Хотя имеет существенное значение", - отметил Путин.