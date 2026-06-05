Рейтинг@Mail.ru
Визит американской делегации на ПМЭФ доказывает успех форума, заявил Додик - РИА Новости, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
22:02 05.06.2026
Визит американской делегации на ПМЭФ доказывает успех форума, заявил Додик

Додик: визит делегации США на ПМЭФ доказывает успех форума

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСбор гостей на пленарное заседание ПМЭФ-2026. Милорад Додик
Сбор гостей на пленарное заседание ПМЭФ-2026. Милорад Додик - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сбор гостей на пленарное заседание ПМЭФ-2026. Милорад Додик
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава правящей в РС БиГ партии Милорад Додик заявил, что визит делегации США на ПМЭФ доказывает успех форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Визит делегации США на ПМЭФ доказывает успех форума, заявил РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Хорошо, что они (американцы - ред.) приехали. Это доказательство, что Россия развивается и это один из самых организованных и заметных форумов, он распространяет оптимизм. Вижу здесь многих людей, с которыми познакомился за годы", - сказал он в ходе общения с агентством на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Журналистка Кэндис Оуэнс на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Журналистка из США заявила на ПМЭФ, что хотела бы еще вернуться в Россию
4 июня, 10:59
 
ПМЭФ-2026В миреСШАРоссияМилорад Додик
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала