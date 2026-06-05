Визит американской делегации на ПМЭФ доказывает успех форума, заявил Додик

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава правящей в РС БиГ партии Милорад Додик заявил, что визит делегации США на ПМЭФ доказывает успех форума.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Визит делегации США на ПМЭФ доказывает успех форума, заявил РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.
"Хорошо, что они (американцы - ред.) приехали. Это доказательство, что Россия развивается и это один из самых организованных и заметных форумов, он распространяет оптимизм. Вижу здесь многих людей, с которыми познакомился за годы", - сказал он в ходе общения с агентством на полях ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.