Визит американской делегации на ПМЭФ доказывает успех форума, заявил Додик

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Визит делегации США на ПМЭФ доказывает успех форума, заявил РИА Новости глава правящей в РС БиГ партии "Союз независимых социал-демократов" Милорад Додик.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.