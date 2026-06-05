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Дмитриев: Уиткофф и Кушнер знают о планах по тоннелю между Россией и США - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:07 05.06.2026 (обновлено: 16:11 05.06.2026)
Дмитриев: Уиткофф и Кушнер знают о планах по тоннелю между Россией и США

Дмитриев: Уиткофф и Кушнер знают о планах строительства тоннеля между РФ и США

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев на ПМЭФ-2026
Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Кирилл Дмитриев на ПМЭФ-2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • РФПИ подписал соглашение с компанией о проектировке тоннеля через Берингов пролив.
  • Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в курсе проекта строительства тоннеля через Берингов пролив.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в курсе проекта строительства тоннеля через Берингов пролив, сообщил на ПМЭФ спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он рассказал, что РФПИ подписал соглашение с компанией о проектировке тоннеля через Берингов пролив.
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Дмитриев рассказал о планах по строительству тоннеля между Россией и США
Вчера, 15:56
"Они в курсе", - сказал Дмитриев журналистам, отвечая на вопрос, знают ли о проекте Уиткофф и Кушнер.
Дмитриев в октябре заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Флаги с символикой Петербургского международного экономического форума 2026 на Исаакиевской площади в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
ПМЭФ-2026: стартовал международный экономический форум в Санкт-Петербурге
4 июня, 15:32
 
ПМЭФ-2026РоссияБерингов проливСШАСтив УиткоффКирилл ДмитриевДжаред КушнерРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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