Дмитриев: Уиткофф и Кушнер знают о планах по тоннелю между Россией и США

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в курсе проекта строительства тоннеля через Берингов пролив, сообщил на ПМЭФ спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.