Дмитриев: Уиткофф и Кушнер знают о планах по тоннелю между Россией и США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- РФПИ подписал соглашение с компанией о проектировке тоннеля через Берингов пролив.
- Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в курсе проекта строительства тоннеля через Берингов пролив.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер в курсе проекта строительства тоннеля через Берингов пролив, сообщил на ПМЭФ спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Он рассказал, что РФПИ подписал соглашение с компанией о проектировке тоннеля через Берингов пролив.
Дмитриев в октябре заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.