Дмитриев рассказал о планах строительства тоннеля между Россией и США

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дальнейшие шаги о планах по проектированию тоннеля через Берингов пролив между РФ и США станут понятны ближе к концу года, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.