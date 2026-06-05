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Дмитриев рассказал о планах строительства тоннеля между Россией и США - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
16:04 05.06.2026
Дмитриев рассказал о планах строительства тоннеля между Россией и США

Дмитриев: к концу года станут понятны дальнейшие шаги по тоннелю между РФ и США

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкглава РФПИ Кирилл Дмитриев
глава РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что дальнейшие шаги по проектированию тоннеля через Берингов пролив между РФ и США станут понятны ближе к концу года.
  • Кирилл Дмитриев отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Дальнейшие шаги о планах по проектированию тоннеля через Берингов пролив между РФ и США станут понятны ближе к концу года, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Постепенно, спокойно двигаемся, и к концу года будут уже более понятны дальнейшие шаги", - сказал Дмитриев, комментируя планы по строительству тоннеля.
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РФПИ подпишет соглашение о тоннеле через Берингов пролив, заявил Дмитриев
4 июня, 17:18
Дмитриев в октябре заявил о возможности строительства тоннеля, который соединил бы Россию и Аляску. Он отметил, что тоннель через Берингов пролив может быть построен менее чем за восемь лет. Президент США Дональд Трамп называл данную идею интересной, при этом, по словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, строительство такого тоннеля невозможно без политической воли.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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3 ноября 2025, 05:04
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияБерингов проливСШАКирилл ДмитриевДональд ТрампМария ЗахароваРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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