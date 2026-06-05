Дмитриев рассказал о контактах с Уиткоффом и Кушнером

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что на этой неделе несколько раз разговаривал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в кулуарах ПМЭФ, что на этой неделе несколько раз разговаривал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.
"Последние сутки не говорили. На этой неделе говорили несколько раз", - сообщил Дмитриев журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Самое главное, что здесь были представители администрации США по культуре. Идет хороший диалог по многим направлениям. Диалог продолжается", - добавил он.
Делегация США приняла участи в ПМЭФ-2026, ее возглавляет глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук, что соответствует должности главы министерства культуры в США. Ранее в беседе с РИА Новости он высоко отзывался о России, заявлял о планах провести встречу с министром культуры РФ Ольгой Любимовой и принять участие в пленарном заседании форума.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.