Дмитриев рассказал о контактах с Уиткоффом и Кушнером

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил в кулуарах ПМЭФ, что на этой неделе несколько раз разговаривал со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером.