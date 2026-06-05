Дмитриев рассказал, на каких условиях бизнес готов работать с ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российский бизнес готов взаимодействовать с Германией, но только на выгодных для России условиях, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский бизнес готов взаимодействовать с Германией, но только на тех условиях, которые выгодны России, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
По информации российско-германской внешнеторговой палаты, до введения антироссийских санкций со стороны ЕС Германия была крупнейшим в Европе торговым партнером России. Товарооборот между двумя странами в 2021 году составил 59,7 миллиарда евро, а пик торговой активности пришелся на 2012 год – тогда товарооборот достиг 80 миллиардов евро.
Ранее российско-германская внешнеторговая палата сообщала, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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