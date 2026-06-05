Дмитриев рассказал, на каких условиях бизнес готов работать с ФРГ

Краткий пересказ от РИА ИИ Российский бизнес готов взаимодействовать с Германией, но только на выгодных для России условиях, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский бизнес готов взаимодействовать с Германией, но только на тех условиях, которые выгодны России, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

"Да, но мы к этому вернемся. Я думаю, что-то селективное и на выгодных России условиях и так далее. Мы обозначали всегда позицию, что Россия открыта к взаимодействию", - ответил Дмитриев на вопрос модератора сессии форума о том, готов ли российский бизнес взаимодействовать с коллегами из Германии

По информации российско-германской внешнеторговой палаты, до введения антироссийских санкций со стороны ЕС Германия была крупнейшим в Европе торговым партнером России. Товарооборот между двумя странами в 2021 году составил 59,7 миллиарда евро, а пик торговой активности пришелся на 2012 год – тогда товарооборот достиг 80 миллиардов евро.

Ранее российско-германская внешнеторговая палата сообщала, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ.