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Дмитриев рассказал, на каких условиях бизнес готов работать с ФРГ - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:36 05.06.2026
Дмитриев рассказал, на каких условиях бизнес готов работать с ФРГ

Дмитриев: бизнес готов работать с Германией на условиях, выгодных России

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российский бизнес готов взаимодействовать с Германией, но только на выгодных для России условиях, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев на ПМЭФ.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Российский бизнес готов взаимодействовать с Германией, но только на тех условиях, которые выгодны России, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Да, но мы к этому вернемся. Я думаю, что-то селективное и на выгодных России условиях и так далее. Мы обозначали всегда позицию, что Россия открыта к взаимодействию", - ответил Дмитриев на вопрос модератора сессии форума о том, готов ли российский бизнес взаимодействовать с коллегами из Германии.
По информации российско-германской внешнеторговой палаты, до введения антироссийских санкций со стороны ЕС Германия была крупнейшим в Европе торговым партнером России. Товарооборот между двумя странами в 2021 году составил 59,7 миллиарда евро, а пик торговой активности пришелся на 2012 год – тогда товарооборот достиг 80 миллиардов евро.
Ранее российско-германская внешнеторговая палата сообщала, что предприниматели из ФРГ впервые за несколько лет примут участие в ПМЭФ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026ЭкономикаРоссияГерманияЕвропаРоссийский фонд прямых инвестицийЕвросоюзКирилл Дмитриев
 
 
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