В мире есть интерес к российским компаниям, заявил Дмитриев

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что интерес к российским компаниям есть на многих внешних рынках.
- Индонезия является перспективной страной для сотрудничества, наряду с другими странами Азии и Ближнего Востока.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Интерес к российским компаниям есть на многих внешних рынках, в частности, Индонезия является очень перспективной страной для сотрудничества, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Есть спрос на наши компании на многих внешних рынках, в Азии, на Ближнем Востоке, активно помогаем компаниям выходить на рынки, Саудовская Аравия, Эмираты, Китай. Индонезия очень перспективна. Сейчас как раз время для наших компаний очень активно расширяться за рубеж", - сказал Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.