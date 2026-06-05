В мире есть интерес к российским компаниям, заявил Дмитриев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Интерес к российским компаниям есть на многих внешних рынках, в частности, Индонезия является очень перспективной страной для сотрудничества, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.