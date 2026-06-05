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В мире есть интерес к российским компаниям, заявил Дмитриев - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:11 05.06.2026 (обновлено: 14:48 05.06.2026)
В мире есть интерес к российским компаниям, заявил Дмитриев

Дмитриев: в мире есть интерес к российским компаниям

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Кирилл Дмитриев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что интерес к российским компаниям есть на многих внешних рынках.
  • Индонезия является перспективной страной для сотрудничества, наряду с другими странами Азии и Ближнего Востока.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Интерес к российским компаниям есть на многих внешних рынках, в частности, Индонезия является очень перспективной страной для сотрудничества, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
"Есть спрос на наши компании на многих внешних рынках, в Азии, на Ближнем Востоке, активно помогаем компаниям выходить на рынки, Саудовская Аравия, Эмираты, Китай. Индонезия очень перспективна. Сейчас как раз время для наших компаний очень активно расширяться за рубеж", - сказал Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
Дмитриев: политики Запада пытаются скрыть низкие рейтинги за счет России
Вчера, 14:33
 
ПМЭФ-2026ЭкономикаИндонезияРоссияАзияКирилл ДмитриевРоссийский фонд прямых инвестиций
 
 
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