Глобалистские идеи уничтожают западную цивилизацию, заявил Дмитриев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости . Идеи глобализма уничтожают западную цивилизацию, они потерпели крах, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.