Краткий пересказ от РИА ИИ
- Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил на ПМЭФ, что идеи глобализма потерпели крах.
- По мнению Дмитриева, бесконтрольная миграция и отказ Европы от российских энергоресурсов уничтожают западную цивилизацию.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Идеи глобализма уничтожают западную цивилизацию, они потерпели крах, заявил на ПМЭФ глава РФПИ, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.