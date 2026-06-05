Рейтинг@Mail.ru
СМИ: капитан "Детройта" Ларкин запросил обмен в другую команду - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
01:39 05.06.2026
СМИ: капитан "Детройта" Ларкин запросил обмен в другую команду

Sportsnet: капитан "Детройта" Ларкин запросил обмен в другую команду

© Фото : Официальный сайт клуба НХЛ "Детройт Ред Уингз"Дилан Ларкин
Дилан Ларкин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Официальный сайт клуба НХЛ "Детройт Ред Уингз"
Дилан Ларкин. Архивное фото
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дилан Ларкин, американский нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз», запросил обмен в другую команду.
  • В контракте Ларкина есть пункт, запрещающий обмен игрока без его согласия.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин запросил обмен в другую команду, сообщает Sportsnet.
Как отмечает источник, в контракте Ларкина есть пункт, запрещающий обмен игрока без его согласия. Отмечается, что капитан мог захотеть покинуть команду из-за невыхода "Детройта" в плей-офф НХЛ на протяжении нескольких сезонов, а также из-за натянутых отношений с руководством.
Ларкину 29 лет, в сезоне-2025/26 нападающий провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 очков (34 гола + 33 передачи). Форвард выступает за "Детройт" на протяжении всей своей карьеры, за 11 сезонов он сыграл 808 встреч и набрал 643 (276+367) очка. В январе 2021 года Ларкин был назначен капитаном команды. В феврале форвард в составе сборной США завоевал золото зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, набрав 3 (2+1) очка в 6 играх турнира.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 "Детройт" в десятый раз подряд не смог выйти в плей-офф НХЛ.
Нападающий Алекс Гальченюк - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
Экс-звезда НХЛ перешел в "Спартак"
Вчера, 13:44
 
ХоккейСпортСШАИталияДилан ЛаркинДетройт Ред УингзНациональная хоккейная лига (НХЛ)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    05.06 20:00
    Россия
    Буркина-Фасо
  • Теннис
    05.06 15:30
    Я. Меншик
    А. Зверев
  • Теннис
    05.06 20:00
    М. Арнальди
    Ф. Коболли
  • Баскетбол
    Завершен
    Сан-Антонио
    Нью-Йорк
    95
    105
  • Теннис
    06.06 16:00
    М. Хвалиньская
    М. Андреева
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала