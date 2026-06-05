СМИ: капитан "Детройта" Ларкин запросил обмен в другую команду

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дилан Ларкин, американский нападающий клуба НХЛ «Детройт Ред Уингз», запросил обмен в другую команду.
- В контракте Ларкина есть пункт, запрещающий обмен игрока без его согласия.
МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Американский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Детройт Ред Уингз" Дилан Ларкин запросил обмен в другую команду, сообщает Sportsnet.
Ларкину 29 лет, в сезоне-2025/26 нападающий провел 74 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 67 очков (34 гола + 33 передачи). Форвард выступает за "Детройт" на протяжении всей своей карьеры, за 11 сезонов он сыграл 808 встреч и набрал 643 (276+367) очка. В январе 2021 года Ларкин был назначен капитаном команды. В феврале форвард в составе сборной США завоевал золото зимних Олимпийских игр 2026 года в Италии, набрав 3 (2+1) очка в 6 играх турнира.
По итогам регулярного чемпионата сезона-2025/26 "Детройт" в десятый раз подряд не смог выйти в плей-офф НХЛ.
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