"Поставить галочки": Дегтярев назвал сроки восстановления РУСАДА

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в правах после завершения аудита Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение оставить РУСАДА лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу.

В двадцатых числах июня в Государственной думе будут приняты во втором и третьем чтении изменения в антидопинговом законе России, которые полностью соответствуют требованиям WADA.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ Михаил Дегтярев подчеркнул, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет восстановлено в правах после завершения аудита Всемирного антидопингового агентства (WADA), представители которого признают, что российская организация соответствует всем необходимым стандартам.

Исполком WADA 22 сентября 2023 года принял решение о том, что РУСАДА остается лишенным полноценного статуса из-за несоответствий государственного законодательства Всемирному антидопинговому кодексу, выявленных в ходе виртуального аудита. РУСАДА выразило несогласие. WADA передало дело о несоответствии РУСАДА в Спортивный арбитражный суд (CAS). В WADA заявляли РИА Новости о готовности провести аудит РУСАДА, как только "позволит ситуация с безопасностью".

"Я трижды встречался с гендиректором WADA канадцем Оливье Ниггли, и мы договорились. Он говорит: "У вас законодательство не соответствует. Вы на себя взяли обязательство, что вы должны, как большинство стран мира, соответствовать международному антидопинговому кодексу. Почему вы ничего не делаете?" Я говорю: "Ну давай я позанимаюсь". И вот сейчас уже, по-моему, в двадцатых числах июня в Государственной думе будут приняты во втором и третьем чтении изменения в антидопинговом законе России, которые полностью соответствуют WADA. Ранее они прислали документ о соответствии и сказали, что, как только мы принимаем закон, они закрывают дела", - заявил Дегтярев на ПМЭФ в блогерской студии "VK Видео".

"Второй акт - должны приехать аудиторы WADA, посмотреть лабораторию, персонал. Это нам легче сделать, потому что мы полностью соответствуем стандартам. Они это признают. Надо только приехать, поставить галочки, ну и все, РУСАДА будет восстановлено", - добавил министр.

В январе 2019 года WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории. Позже Россию обвинили в манипулировании данными базы и отстранили российских спортсменов на четыре года от участия в крупных международных соревнованиях, включая Олимпийские и Паралимпийские игры. CAS 17 декабря 2020 года сократил отстранение до двух лет. Действие санкций завершилось в декабре 2022 года, однако РУСАДА не было автоматически восстановлено в статусе.