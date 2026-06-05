Дегтярев надеется, что олимпийское движение вернется к своим основам

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что олимпийское движение вернется к своим основам и снова будет дарить юному поколению мечту.