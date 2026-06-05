Дегтярев надеется, что олимпийское движение вернется к своим основам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев выразил надежду на возвращение олимпийского движения к своим основам.
- В марте 2026 года российские спортсмены впервые с 2014 года выступили на Паралимпиаде с национальной символикой.
- Международный паралимпийский комитет полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России в сентябре 2025 года.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев выразил надежду на то, что олимпийское движение вернется к своим основам и снова будет дарить юному поколению мечту.
В марте 2026 года российские спортсмены на Паралимпиаде в итальянских Милане и Кортина-д'Ампеццо впервые с 2014 года выступали с национальной символикой. В сентябре 2025 года Международный паралимпийский комитет (IPC) полностью восстановил в правах Паралимпийский комитет России (ПКР). На прошедших в феврале Олимпийских играх россияне выступали в нейтральном статусе.
"Мы чувствуем поддержку наших друзей, это показывает, например, голосование в Международном паралимпийском комитете (IPC), когда Россию вернули голосованием стран, - в этом, кстати, отличие от клубной системы Международного олимпийского комитета (МОК). Мы чувствуем поддержку и в международных организациях: крайнее голосование в ЮНЕСКО по антидопинговой конвенции, где Россия победила и вошла в совет директоров всемирного антидопингового фонда. Это тоже прошло при поддержке наших друзей. Большое спасибо", - сказал Дегтярев в ходе сессии "Будущее олимпийского движения: вызовы и перспективы" в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Россия верна ценностям олимпизма, а они очень простые: дать равные возможности спортсменам, объединять людей. Должен побеждать сильнейший - без санкционирования, исключения кого-то, без нарушения правил. Спорт должен объединять народы, олимпийский спорт способствует разрядке конфликтов. Так и задумывали барон Пьер де Кубертен и наш русский генерал Алексей Бутовский, которые были учредителями МОК. Спорт - это соревнование без оружия. Хотим, чтобы олимпийский спорт вернулся к своим основам - дарить детям мечту, чтобы каждый ребенок в любой точке мира мог стать звездой. А мы, взрослые, должны проявить ответственность, стоять на этом - Россия и все наши друзья", - добавил глава ОКР.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.