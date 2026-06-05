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"ДОМ.РФ" примет участие в разработке мастер-плана развития столицы КЧР - РИА Новости, 05.06.2026
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Карачаево-Черкесская Республика
 
20:57 05.06.2026
"ДОМ.РФ" примет участие в разработке мастер-плана развития столицы КЧР

"ДОМ.РФ" поучаствует в создании мастер-плана развития Черкесска

© РИА Новости / Денис Абрамов | Перейти в медиабанкГород Черкесск в Карачаево-Черкесии
Город Черкесск в Карачаево-Черкесии - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Город Черкесск в Карачаево-Черкесии. Архивное фото
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Соглашение о комплексном развитии Черкесска подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), документ заключили с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко, сообщает глава Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Рашид Темрезов.
Соглашение предполагает разработку и реализацию мастер-плана Карачаево-Черкесии с участием экспертизы "ДОМ.РФ". Документ носит долгосрочный характер и охватывает широкий круг задач.
"Для нас это практический инструмент, который определит, как будет меняться город в ближайшие годы: где появятся новые общественные пространства, как мы будем стимулировать жилищное строительство и создавать комфортные условия для жизни нашим гражданам", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере "Макс".
При участии "ДОМ.РФ" уже разработано 11 мастер-планов в пяти регионах Северного Кавказа.
В мастер-плане учтут разные аспекты сохранения культурного наследия. Власти планируют использовать существующие меры господдержки для сохранения объектов культурного наследия и адресно работать с инвесторами. Отдельное внимание уделят повышению качества городской среды. В итоге город должен стать безопасным, удобным и привлекательным для жизни и бизнеса.
По словам Темрезова, на полях ПМЭФ он подписал соглашение о сотрудничестве между регионом компанией "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн").
"В рамках соглашения до 2028 года компания готова инвестировать средства на модернизацию и расширение сети связи на территории КЧР", – сказал глава региона.
Глава КЧР заявил, что особое внимание в республике уделят связи в туристических зонах. Уже модернизирована сеть на курорте "Архыз" в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и туркомплексе "Медовые водопады".
По словам Темрезова, планируется установить новые базовые станции на маршрутах Теберда — Домбай и Карачаевск — Учкулан. Это даст устойчивую связь на горных дорогах, повысит безопасность автопутешествий и позволит подключить к высокоскоростному интернету социальные объекты в малых населенных пунктах.
Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий "умного города", искусственного интеллекта и анализа больших данных. Все это, как отметил глава региона, поможет прогнозировать туристический поток, развивать транспортную инфраструктуру и проводить социально значимые опросы.
Глава региона рассказал еще об одном подписанном соглашении – с руководителем "РВБ" и основателем "Вайлдберриз" Татьяной Ким. Оно касается сотрудничества в проекте "Платформа Роста". Цель проекта – поддержать малый и средний бизнес республики.
Соглашение – это комплексная программа. Она включает консультации, обучение и информационную поддержку для предпринимателей, которые продают свои товары через "Вайлдберриз".
"Наше партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки", – подчеркнул Темрезов.
На ПМЭФ глава региона также встретился с председателем совета директоров группы "Ренова" Виктором Вексельбергом. Они обсудили строительство нового аэропорта в Карачаево-Черкесии.
За последние два года регион вместе с управляющей компанией "Аэропорты Регионов" (ее стратегический инвестор – холдинг "Ренова") провел совместную работу. Получены заключения Главгосэкспертизы по ключевой документации. Также решаются вопросы по инфраструктуре: энергетике, водоотведению и газоснабжению.
Стороны обсудили, как регион, федеральные власти и инвестор будут системно взаимодействовать, чтобы оперативно решать вопросы строительства и ввода аэропорта.
"Наша задача – не только построить новый аэропорт, а создать современный инфраструктурный объект, который станет драйвером развития экономики, туризма и инвестиционного потенциала республики", – отметил Темрезов.
В пятницу он также участвовал в панельной сессии об инвестиционном климате в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее.
"Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития", – поделился глава КЧР.
Он сообщил, что сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры. Он добавил, что власти и дальше будут последовательно работать над улучшением инвестиционного климата, поддержкой бизнеса и созданием условий для реализации перспективных проектов в республике.
По словам Темрезова, в пятницу у делегации региона насыщенная деловая программа. Глава региона отмечает, что каждая встреча — это новые возможности для реализации инвестпроектов, создания рабочих мест и повышения качества жизни жителей КЧР.
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