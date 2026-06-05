"ДОМ.РФ" примет участие в разработке мастер-плана развития столицы КЧР

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Соглашение о комплексном развитии Черкесска подписали на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), документ заключили с генеральным директором "ДОМ.РФ" Виталием Мутко, сообщает глава Карачаево-Черкесской республики (КЧР) Рашид Темрезов.

Соглашение предполагает разработку и реализацию мастер-плана Карачаево-Черкесии с участием экспертизы "ДОМ.РФ". Документ носит долгосрочный характер и охватывает широкий круг задач.

"Для нас это практический инструмент, который определит, как будет меняться город в ближайшие годы: где появятся новые общественные пространства, как мы будем стимулировать жилищное строительство и создавать комфортные условия для жизни нашим гражданам", – написал Темрезов в своем канале в мессенджере "Макс".

При участии "ДОМ.РФ" уже разработано 11 мастер-планов в пяти регионах Северного Кавказа.

В мастер-плане учтут разные аспекты сохранения культурного наследия. Власти планируют использовать существующие меры господдержки для сохранения объектов культурного наследия и адресно работать с инвесторами. Отдельное внимание уделят повышению качества городской среды. В итоге город должен стать безопасным, удобным и привлекательным для жизни и бизнеса.

По словам Темрезова, на полях ПМЭФ он подписал соглашение о сотрудничестве между регионом компанией "Вымпел-Коммуникации" (бренд "Билайн").

"В рамках соглашения до 2028 года компания готова инвестировать средства на модернизацию и расширение сети связи на территории КЧР", – сказал глава региона.

Глава КЧР заявил, что особое внимание в республике уделят связи в туристических зонах. Уже модернизирована сеть на курорте "Архыз" в поселке Романтик, улучшена связь на Домбае и туркомплексе "Медовые водопады".

По словам Темрезова, планируется установить новые базовые станции на маршрутах Теберда — Домбай и Карачаевск — Учкулан. Это даст устойчивую связь на горных дорогах, повысит безопасность автопутешествий и позволит подключить к высокоскоростному интернету социальные объекты в малых населенных пунктах.

Кроме того, соглашение открывает возможности для внедрения технологий "умного города", искусственного интеллекта и анализа больших данных. Все это, как отметил глава региона, поможет прогнозировать туристический поток, развивать транспортную инфраструктуру и проводить социально значимые опросы.

Глава региона рассказал еще об одном подписанном соглашении – с руководителем "РВБ" и основателем "Вайлдберриз" Татьяной Ким. Оно касается сотрудничества в проекте "Платформа Роста". Цель проекта – поддержать малый и средний бизнес республики.

Соглашение – это комплексная программа. Она включает консультации, обучение и информационную поддержку для предпринимателей, которые продают свои товары через "Вайлдберриз".

"Наше партнерство позволит локальным производителям перейти от уверенного старта к системному масштабированию на всю страну и международные рынки", – подчеркнул Темрезов.

На ПМЭФ глава региона также встретился с председателем совета директоров группы "Ренова" Виктором Вексельбергом. Они обсудили строительство нового аэропорта в Карачаево-Черкесии.

За последние два года регион вместе с управляющей компанией "Аэропорты Регионов" (ее стратегический инвестор – холдинг "Ренова") провел совместную работу. Получены заключения Главгосэкспертизы по ключевой документации. Также решаются вопросы по инфраструктуре: энергетике, водоотведению и газоснабжению.

Стороны обсудили, как регион, федеральные власти и инвестор будут системно взаимодействовать, чтобы оперативно решать вопросы строительства и ввода аэропорта.

"Наша задача – не только построить новый аэропорт, а создать современный инфраструктурный объект, который станет драйвером развития экономики, туризма и инвестиционного потенциала республики", – отметил Темрезов.

В пятницу он также участвовал в панельной сессии об инвестиционном климате в регионах России, а также мерам по его улучшению и планам на будущее.

"Для Карачаево-Черкесии привлечение инвестиций остается одним из ключевых направлений развития", – поделился глава КЧР.

Он сообщил, что сегодня в регионе реализуется более 20 крупных инвестиционных проектов в сферах туризма, сельского хозяйства, промышленности, энергетики и транспортной инфраструктуры. Он добавил, что власти и дальше будут последовательно работать над улучшением инвестиционного климата, поддержкой бизнеса и созданием условий для реализации перспективных проектов в республике.