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Москвичам рассказали о возможности пройти чекап дома на диване - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
20:39 05.06.2026 (обновлено: 21:54 05.06.2026)
Москвичам рассказали о возможности пройти чекап дома на диване

РИА Новости: Ракова рассказала, как москвичи смогут пройти чекап дома на диване

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковКомпьютер
Компьютер - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Компьютер. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Москве будет запущена новая программа чекапов, которая позволит оценивать состояние здоровья, определять биологический возраст и риски, получать рекомендации, сообщила заммэра Анастасия Ракова.
  • Для прохождения чекапа необходимо будет заполнить анкету, после чего система проанализирует состояние здоровья, используя также данные медицинской карты и результаты функциональных тестов.
  • Очные визиты к врачу будут необходимы только если состояние здоровья требует дальнейшего наблюдения, обследования или лечения.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москвичи смогут пройти чекап дома на диване, для этого нужно будет заполнить анкету, а система сама проанализирует состояние здоровья, выдаст биологический возраст, даст рекомендации по питанию и назначит обследование, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
По ее словам, в рамках философии здорового долголетия в ближайшие недели будет запущена новая программа московских чекапов, которая позволит москвичам реально оценивать свое здоровье, понимать свой биологический возраст и риски, получить рекомендации.
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"Москва - продвинутый город, москвичи - продвинутые цифровые пользователи, поэтому мы запускаем эту новую программу чекапов практически в онлайн. Приходить в медицинские учреждения будет надо только в том случае, где необходимо непосредственное общение с врачом. Все остальное можно делать в дистанционном и телемедицинском формате. Несколько слов о сути этой программы: по сути, чекап будет начинаться дома на диване", - сказала Ракова.
Заммэра отметила, что дома необходимо будет заполнить анкету, а дальше система, анализируя ответы, медицинскую карту - заболевания, исследования, последние визиты к врачу - понимает состояние здоровья.
"Система, помимо того, что вы заполняете анкеты, предложит вам пройти понятные функциональные тесты. Дальше самостоятельно жители могут ввести состав своего тела, потому что на сегодняшний день у очень многих людей есть умные часы, умные весы", - уточнила Ракова.
Вице-мэр обратила внимание, что также узнать состав тела можно в МФЦ, центрах московского долголетия, поликлиниках - данные с них будут автоматом "улетать" в электронную карту.
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"Проанализировав все эти данные, система будет выдавать вам автоматически ваш биологический возраст, анализировать возможные механизмы старения, сразу же давать рекомендации по питанию, поведению, образу жизни и назначать для вас с учетом ваших персональных рисков систему обследования, которая включает в себя и инструментальные, и лабораторные исследования. Вы приходите, записываетесь, даете необходимые анализы, дальше автоматически точно так же вам приходят их результаты и рекомендации, телемедицинская консультация с врачом", - разъяснила Ракова.
Она добавила, что очные визиты будут необходимы, если состояние здоровья требует непосредственно дальнейшего наблюдения, обследования или уже серьезного лечения.
"Надеюсь, эта программа понравится москвичам, и они будут еще более внимательно относиться к своему здоровью", - заключила Ракова.
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