Москвичам рассказали о возможности пройти чекап дома на диване

Краткий пересказ от РИА ИИ В Москве будет запущена новая программа чекапов, которая позволит оценивать состояние здоровья, определять биологический возраст и риски, получать рекомендации, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

Для прохождения чекапа необходимо будет заполнить анкету, после чего система проанализирует состояние здоровья, используя также данные медицинской карты и результаты функциональных тестов.

Очные визиты к врачу будут необходимы только если состояние здоровья требует дальнейшего наблюдения, обследования или лечения.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Москвичи смогут пройти чекап дома на диване, для этого нужно будет заполнить анкету, а система сама проанализирует состояние здоровья, выдаст биологический возраст, даст рекомендации по питанию и назначит обследование, сообщила в интервью РИА Новости на ПМЭФ заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, в рамках философии здорового долголетия в ближайшие недели будет запущена новая программа московских чекапов, которая позволит москвичам реально оценивать свое здоровье, понимать свой биологический возраст и риски, получить рекомендации.

"Москва - продвинутый город, москвичи - продвинутые цифровые пользователи, поэтому мы запускаем эту новую программу чекапов практически в онлайн. Приходить в медицинские учреждения будет надо только в том случае, где необходимо непосредственное общение с врачом. Все остальное можно делать в дистанционном и телемедицинском формате. Несколько слов о сути этой программы: по сути, чекап будет начинаться дома на диване", - сказала Ракова

Заммэра отметила, что дома необходимо будет заполнить анкету, а дальше система, анализируя ответы, медицинскую карту - заболевания, исследования, последние визиты к врачу - понимает состояние здоровья.

"Система, помимо того, что вы заполняете анкеты, предложит вам пройти понятные функциональные тесты. Дальше самостоятельно жители могут ввести состав своего тела, потому что на сегодняшний день у очень многих людей есть умные часы, умные весы", - уточнила Ракова.

Вице-мэр обратила внимание, что также узнать состав тела можно в МФЦ, центрах московского долголетия, поликлиниках - данные с них будут автоматом "улетать" в электронную карту.

"Проанализировав все эти данные, система будет выдавать вам автоматически ваш биологический возраст, анализировать возможные механизмы старения, сразу же давать рекомендации по питанию, поведению, образу жизни и назначать для вас с учетом ваших персональных рисков систему обследования, которая включает в себя и инструментальные, и лабораторные исследования. Вы приходите, записываетесь, даете необходимые анализы, дальше автоматически точно так же вам приходят их результаты и рекомендации, телемедицинская консультация с врачом", - разъяснила Ракова.

Она добавила, что очные визиты будут необходимы, если состояние здоровья требует непосредственно дальнейшего наблюдения, обследования или уже серьезного лечения.