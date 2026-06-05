Ольга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах

Бузова не пропустила ни одного VK Fest в родном Петербурге. В 2015 и 2016 году она участвовала как блогер и инфлюенсер. В 2017 году Бузова дебютировала на фестивале как певица и исполнила хиты "Под звуки поцелуев", "Привыкаю" и "Мало половин". В 2018 году её выступление стало одним из главных событий Синей сцены. В 2022 году Бузова в эффектном костюме с тигровым принтом открыла VK Fest в Москве.