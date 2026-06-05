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Ольга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах - РИА Новости, 05.06.2026
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13:56 05.06.2026

Ольга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах

© Фото : пресс-служба ВКонтактеОльга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах
Ольга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : пресс-служба ВКонтакте
Ольга Бузова выступит на VK Fest сразу в двух городах
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МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. Ольга Бузова пополнила лайнап фестиваля VK Fest в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
В Санкт-Петербурге Ольга Бузова выступит на Синей сцене во второй день фестиваля, 5 июля. В Нижнем Новгороде VK Fest с её участием пройдёт 11 июля.
Бузова не пропустила ни одного VK Fest в родном Петербурге. В 2015 и 2016 году она участвовала как блогер и инфлюенсер. В 2017 году Бузова дебютировала на фестивале как певица и исполнила хиты "Под звуки поцелуев", "Привыкаю" и "Мало половин". В 2018 году её выступление стало одним из главных событий Синей сцены. В 2022 году Бузова в эффектном костюме с тигровым принтом открыла VK Fest в Москве.
Уже 7 июня VK Fest пройдёт в Казани у Центра семьи "Казан" ― гостей ждут выступления FEDUK, Zivert, Клавы Коки, Доры, Татьяны Куртуковой, группы "Сироткин" и других звёзд. Затем фестиваль поедет в Санкт-Петербург (4–5 июля), Нижний Новгород (11 июля) и Москву (18–19 июля). Билеты доступны на официальном сайте: vkfest.ru
 
Ольга БузоваСанкт-ПетербургНижний НовгородVK Fest
 
 
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