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Путин назвал применение БПЛА по гражданским гуманитарным преступлением - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
19:29 05.06.2026 (обновлено: 19:42 05.06.2026)
Путин назвал применение БПЛА по гражданским гуманитарным преступлением

Владимир Путин назвал применение БПЛА по гражданским гуманитарным преступлением

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал гуманитарным преступлением применение вооружений, опасных для гражданского населения, например беспилотников.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин назвал гуманитарным преступлением применение таких вооружений, как беспилотники, по гражданскому населению.
Глава государства в пятницу участвует в пленарном заседании Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Если появляются наиболее опасные, особенно для гражданского населения, средства ведения вооруженной борьбы, то международное сообщество, конечно, должно задуматься над тем, как ограничить его применение, и прежде всего в отношении гражданских лиц. Это вообще недопустимо. Я полагаю, что это гуманитарное преступление", - сказал Путин в ходе заседания.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
Пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина. Онлайн-репортаж
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании XXIX Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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