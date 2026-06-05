Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение с ZALA о сотрудничестве по БПЛА

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Власти Сахалина подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с группой компаний ZALA и авиакомпанией "Аврора" о развитии сотрудничества в сфере беспилотной авиации, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.

"Соглашение позволит расширить сферу использования беспилотников. В планах - мониторинг нефте- и газопроводов, внедрение новейших технологий, развитие наземной инфраструктуры. Вместе с " Авророй " мы объединяем пилотируемую и беспилотную авиацию", - написал глава региона на платформе " Макс ", выразив уверенность, что это даст серьезный экономический и социальный эффект.

Губернатор отметил, что результаты сотрудничества будут представлены 3-4 июля на форуме "Крылья Сахалина" в дронопорте "Пушистый" в Корсаковском районе. Его участники обсудят практику применения воздушных и водных беспилотников.