Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение с ZALA о сотрудничестве по БПЛА

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Власти Сахалина подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с группой компаний ZALA и авиакомпанией "Аврора" о развитии сотрудничества в сфере беспилотной авиации, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Соглашение позволит расширить сферу использования беспилотников. В планах - мониторинг нефте- и газопроводов, внедрение новейших технологий, развитие наземной инфраструктуры. Вместе с "Авророй" мы объединяем пилотируемую и беспилотную авиацию", - написал глава региона на платформе "Макс", выразив уверенность, что это даст серьезный экономический и социальный эффект.
Губернатор отметил, что результаты сотрудничества будут представлены 3-4 июля на форуме "Крылья Сахалина" в дронопорте "Пушистый" в Корсаковском районе. Его участники обсудят практику применения воздушных и водных беспилотников.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости является генеральным информационным партнером ПМЭФ.