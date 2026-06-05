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Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение с ZALA о сотрудничестве по БПЛА - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
02:29 05.06.2026
Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение с ZALA о сотрудничестве по БПЛА

Лимаренко: Сахалин подписал на ПМЭФ соглашение с ZALA о сотрудничестве по БПЛА

© РИА Новости / Виталий БелоусовВалерий Лимаренко
Валерий Лимаренко - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Валерий Лимаренко. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 5 июн - РИА Новости. Власти Сахалина подписали на Петербургском международном экономическом форуме соглашение с группой компаний ZALA и авиакомпанией "Аврора" о развитии сотрудничества в сфере беспилотной авиации, сообщил губернатор Валерий Лимаренко.
"Соглашение позволит расширить сферу использования беспилотников. В планах - мониторинг нефте- и газопроводов, внедрение новейших технологий, развитие наземной инфраструктуры. Вместе с "Авророй" мы объединяем пилотируемую и беспилотную авиацию", - написал глава региона на платформе "Макс", выразив уверенность, что это даст серьезный экономический и социальный эффект.
Губернатор отметил, что результаты сотрудничества будут представлены 3-4 июля на форуме "Крылья Сахалина" в дронопорте "Пушистый" в Корсаковском районе. Его участники обсудят практику применения воздушных и водных беспилотников.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости является генеральным информационным партнером ПМЭФ.
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ПМЭФ-2026ТехнологииСахалинВалерий Лимаренко"Аврора"
 
 
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