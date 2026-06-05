Анохин: "Билайн" не зря имеет статус самого безопасного оператора

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Билайн" не зря имеет статус самого безопасного оператора: в компании выстраивают защиту от мошенничества на уровне периметра сети, внедряют технологии для выявления злого умысла при разговоре, сообщил генеральный директор оператора Сергея Анохин.

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) "Билайн" и цифровая платформа операций с недвижимостью "Циан" подписали соглашение о стратегическом партнерстве.

Документ предусматривает обмен компетенциями и техническую кооперацию в области противодействия телефонному мошенничеству. Компании сформируют совместные рабочие группы, займутся разработкой приоритетных инновационных решений и внедрением инструментов для обнаружения и блокировки подозрительных вызовов.

Нежелательные вызовы — одна из заметных проблем в сфере недвижимости. Объединение технологических ресурсов телеком-оператора и цифровой платформы недвижимости позволит сделать процесс поиска и покупки жилья более комфортным и защищенным.

"”Билайн” не зря имеет статус самого безопасного оператора: мы выстраиваем защиту от мошенничества на уровне периметра сети, внедряем технологии для выявления злого умысла при разговоре, ведем просветительскую работу, а также налаживаем партнерства с другими игроками рынка — все чтобы обеспечить каждому клиенту стабильную, по-настоящему бесшовную защиту вне зависимости от контура, в котором он действует", — приводит пресс-служба "Билайна" слова Анохина.

Он добавил, что сотрудничество с "Цианом" — важный шаг на пути оператора, потому что здесь миллионы людей выбирают недвижимость и готовятся совершить одну из наиболее дорогих сделок в своей жизни. Их цель — сделать этот процесс безопасным.

"Партнерство с “Билайном” поможет нам системно бороться с телефонным мошенничеством и повысить уровень доверия к цифровым платформам. Вместе мы намерены защитить наших клиентов и обеспечить им спокойный выбор недвижимости без внешнего давления", — указывает генеральный директор "Циана" Дмитрий Григорьев, его слова приводит пресс-служба.