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Анохин: "Билайн" не зря имеет статус самого безопасного оператора - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
17:45 05.06.2026
Анохин: "Билайн" не зря имеет статус самого безопасного оператора

Сергей Анохин: "Билайн" не зря имеет статус самого безопасного оператора

© Фото : Пресс-служба "Билайна"Анохин: "Билайн" не зря имеет статус самого безопасного оператора
Анохин: Билайн не зря имеет статус самого безопасного оператора - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Фото : Пресс-служба "Билайна"
Анохин: "Билайн" не зря имеет статус самого безопасного оператора
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МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. "Билайн" не зря имеет статус самого безопасного оператора: в компании выстраивают защиту от мошенничества на уровне периметра сети, внедряют технологии для выявления злого умысла при разговоре, сообщил генеральный директор оператора Сергея Анохин.
На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2026) "Билайн" и цифровая платформа операций с недвижимостью "Циан" подписали соглашение о стратегическом партнерстве.
Документ предусматривает обмен компетенциями и техническую кооперацию в области противодействия телефонному мошенничеству. Компании сформируют совместные рабочие группы, займутся разработкой приоритетных инновационных решений и внедрением инструментов для обнаружения и блокировки подозрительных вызовов.
Нежелательные вызовы — одна из заметных проблем в сфере недвижимости. Объединение технологических ресурсов телеком-оператора и цифровой платформы недвижимости позволит сделать процесс поиска и покупки жилья более комфортным и защищенным.
"”Билайн” не зря имеет статус самого безопасного оператора: мы выстраиваем защиту от мошенничества на уровне периметра сети, внедряем технологии для выявления злого умысла при разговоре, ведем просветительскую работу, а также налаживаем партнерства с другими игроками рынка — все чтобы обеспечить каждому клиенту стабильную, по-настоящему бесшовную защиту вне зависимости от контура, в котором он действует", — приводит пресс-служба "Билайна" слова Анохина.
Он добавил, что сотрудничество с "Цианом" — важный шаг на пути оператора, потому что здесь миллионы людей выбирают недвижимость и готовятся совершить одну из наиболее дорогих сделок в своей жизни. Их цель — сделать этот процесс безопасным.
"Партнерство с “Билайном” поможет нам системно бороться с телефонным мошенничеством и повысить уровень доверия к цифровым платформам. Вместе мы намерены защитить наших клиентов и обеспечить им спокойный выбор недвижимости без внешнего давления", — указывает генеральный директор "Циана" Дмитрий Григорьев, его слова приводит пресс-служба.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
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