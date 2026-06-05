Beeline Cloud запустил Cloud Security Center

МОСКВА, 5 июн – РИА Новости. В рамках ПМЭФ-2026 Beeline Cloud представил новый продукт — Cloud Security Center, cервис создан на базе системы управления ИБ SECURITM в рамках технологического партнерства, сообщает пресс-служба оператора.

Комплексный сервис предоставляет компаниям инструменты для создания, настройки и поддержания в актуальном состоянии всей системы управления корпоративной информационной безопасностью (СУИБ). Платформа соответствует строгим требованиям российского законодательства в области информационной безопасности (ИБ), обеспечивая первый уровень защищенности персональных данных (ПДн).

"Сегодня кибербезопасность перестала быть просто поддерживающей функцией, теперь это фундамент устойчивости любого бизнеса. Создавая этот сервис на базе SECURITM, мы преследовали главную цель — дать компаниям возможность полностью сфокусироваться на своем развитии, доверив защиту цифровых активов единому надежному провайдеру", — отметил генеральный директор Beeline Cloud Андрей Зотов.

Сервис объединяет в себе все необходимые ИБ-инструменты, позволяя бизнесу уйти от разрозненных Excel-таблиц и "мертвых" реестров. Управление экосистемой осуществляется через удобный единый личный кабинет.

Что Cloud Security Center дает бизнесу на практике?

· Управление активами:полная видимость ИТ-инфраструктуры без "слепых зон". Актуальная цифровая модель компании всегда под рукой при аудитах и масштабировании.

· Управление требованиями: позволяет работать с требованиями регуляторов: 152-ФЗ, 187-ФЗ, ФСТЭК России, КИИ, ПДн. Включает генерацию документов, аудиты и оценку соответствия требованиям.

· Управление рисками: фокус на критичных угрозах, а не распыление бюджета. Автоматическая оценка из БДУ ФСТЭК и MITRE ATT&CK – предотвращение инцидентов до реализации.

· Управление уязвимостями: единое окно для Beeline Cloud VM, ScanFactory, MaxPatrol, Kaspersky, Nessus. Система сама расставляет приоритеты уязвимости по CVE.

· Автоматизация: до 90% рутины устраняется автоматически. Команда ИБ работает со стратегией, а не повторяющимися операциями.

· Конструктор документов: генерация обязательной документации по шаблонам регуляторов и аудит контрагентов.

Cloud Security Center обладает широкими возможностями интеграции по API с десятками популярных ИБ-систем, трекеров задач и корпоративных мессенджеров.

"Подготовка к проверкам съедает время и бюджет: компании месяцами собирают доказательства вручную из десятков систем. Cloud Security Center автоматизирует соответствие — сокращает ручной труд, оптимизирует ИБ‑процессы и сохраняет деньги компании. Это не маркетинг, а реальный опыт сотрудников службы безопасности, воплощенный в рабочем решении" — отметил основатель SECURITM Николай Казанцев.

В свою очередь, директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков отметил, что сейчас трансформируются запросы клиентов: рынку больше не нужны отдельные "лоскутные" решения.

"Бизнесу необходим понятный, гибкий и легко масштабируемый инструмент. Cloud Security Center позволяет оптимизировать расходы на ИБ-персонал и инфраструктуру. Сервис доступен как в формате Self Service для самостоятельного администрирования, так и в виде Managed Service, когда первичная настройка и управление осуществляются полностью на стороне экспертов Билайн по ТЗ клиента", — отметил директор по продажам и маркетингу Beeline Cloud Анатолий Бибиков.

MITRE ATT&CK — матрица (база знаний) тактик и техник кибератак

Nessus — сканер уязвимостей

CVE (Common Vulnerabilities and Exposures) — международный реестр общеизвестных уязвимостей

API (Application Programming Interface) — программный интерфейс приложения

Self-Service — модель (формат) самообслуживания