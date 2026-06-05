К Порталу поставщиков присоединился 46-й регион-заказчик

МОСКВА, 5 июн — РИА Новости. Липецкая область присоединилась к межрегиональной платформе для закупок малого объема — Порталу поставщиков — и стала 46-м регионом-заказчиком, заявила заместитель московского мэра, глава департамента экономической политики и развития города Мария Багреева в ходе Петербургского международного экономического форума.

"Липецкая область стала 46-м регионом, государственные организации которого получили возможность приобретать товары, работы и услуги на Портале поставщиков. Закупки на платформе проводятся онлайн, что способствует оперативному заключению контрактов. Высокий уровень конкуренции — в среднем шесть поставщиков, участвующих в одной закупке, — позволяет заказчикам выбирать лучшие по цене и качеству предложения и экономить бюджетные средства", – приводит слова Багреевой пресс-служба столичного департамента экономической политики и развития.

Она добавила, что представители бизнеса из Липецкой области осуществляют деятельность на платформе уже пять лет. За этот период они заметили преимущества, которые дает им Портал поставщиков. Они увеличили географию продаж и нарастили мощности производства. С 2021 года у липецких поставщиков заказывали чаще всего мебель, компьютерное, электронное и оптическое оборудование, а также услуги в области инженерно-технического проектирования.

С января текущего года к Порталу поставщиков присоединились уже три региона, считая Липецкую область. Ранее частью платформы стали Курская и Еврейская автономная области. С 2021 года количество регионов-заказчиков на портале увеличилось на треть.

Портал поставщиков создали в 2013 году, чтобы автоматизировать закупки малого объема. Платформа показала себя как эффективный механизм, где взаимодействуют госзаказчики и предприниматели. Каждый день на Портале поставщиков заключают более 1,5 тысячи контрактов. Осуществляют деятельность свыше 60 тысяч заказчиков и свыше 400 тысяч представителей бизнеса со всей России.

Ранее Багреева указывала, что количество стандартных товарных единиц (СТЕ) в каталоге Портала поставщиков Москвы достиг 3,5 миллиона, наибольший товарный ассортимент представлен в разделе портативной компьютерной техники.