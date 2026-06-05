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"Автодор" будет рассылать сообщения и звонить уставшим водителям - РИА Новости, 05.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
14:56 05.06.2026
"Автодор" будет рассылать сообщения и звонить уставшим водителям

"Автодор" разрабатывает систему оповещения уставших водителей по смс

© Depositphotos.com / rachwalДевушка за рулем автомобиля
Девушка за рулем автомобиля - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© Depositphotos.com / rachwal
Девушка за рулем автомобиля. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Госкомпания «Автодор» разрабатывает систему оповещения уставших водителей.
  • Система будет фиксировать длительное отсутствие остановок и странную траекторию движения автомобиля.
  • Водителей будут информировать о необходимости сделать перерыв через СМС, звонок или сообщение на информационном табло.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Госкомпания "Российские автомобильные дороги" ("Автодор") разрабатывает систему оповещения уставших в пути водителей с помощью смс-оповещений или звонков, сообщил на площадке ПМЭФ-2026 председатель правления госкомпании Вячеслав Петушенко.
«

"Конечно, есть у нас и задумки, которые нужно сделать, потому что дорога комфортная, человек от монотонности может уставать, поэтому сейчас разрабатываем систему контроля за поведением водителя", - рассказал "Известиям" Петушенко.

Так, если автомобиль долго не останавливался и водитель не отдыхал продолжительное время, автоматические системы сразу считывают это. Также фиксируется странная траектория движения, например когда машина начинает ехать по дороге из стороны в сторону.
Согласно задумке, таким образом предполагается информировать человека через смс, звонок или сообщение на информационном табло о том, что ему пора сделать перерыв.
Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
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