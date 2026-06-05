Китай готов придать новый импульс развитию АТР, заявил зампред КНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Заместитель председателя КНР Хань Чжэн заявил о готовности Китая придать новый импульс развитию и просветлению Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Китай готов придать новый импульс развитию и просветлению Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и всего мира в целом, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ.
"Китай как принимающая сторона в 33-й неформальной встрече лидеров АТЭС готов придать новый импульс развитию и просветлению Азиатско-Тихоокеанского региона и всего мира в целом", - сказал Хань Чжэн.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.