Китай готов придать новый импульс развитию АТР, заявил зампред КНР

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Китай готов придать новый импульс развитию и просветлению Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) и всего мира в целом, заявил заместитель председателя КНР Хань Чжэн на пленарном заседании ПМЭФ.