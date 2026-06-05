Дегтярев заявил об отсутствии в стране допинговой программы

В 2016 году экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал в интервью New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована "допинговая программа" России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 отправилась в нейтральном статусе.

"С допингом вообще история интересная. Если помните, все атаки начались после Сочи, в 2015 году. Однозначно могу заверить всех, что никакой государственной программы не было. Это ересь, выдумки и так далее. Но случаи употребления были, как и во всех странах, но за них несет ответственность атлет. И все, кто были уличены, были наказаны, медали отобраны и результаты аннулированы. Где-то справедливо, где-то, может, политически как-то мотивировано", - заявил Дегтярев на ПМЭФ в блогерской студии VK Видео.