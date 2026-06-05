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Дегтярев заявил об отсутствии в стране допинговой программы - РИА Новости Спорт, 05.06.2026
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20:32 05.06.2026
Дегтярев заявил об отсутствии в стране допинговой программы

Дегтярев заявил, что государственной допинговой программы в России не было

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев
Министр спорта и глава ОКР Михаил Дегтярев - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр спорта РФ Михаил Дегтярев заявил, что в России не было государственной допинговой программы.
  • Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков утверждал, что на Олимпийских играх в Сочи была реализована «допинговая программа» России.
  • Дегтярев признал, что случаи употребления допинга были, но за них несет ответственность атлет, и все уличенные спортсмены были наказаны.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России (ОКР) Михаил Дегтярев заявил, что в России не было государственной допинговой программы.
В 2016 году экс-глава московской антидопинговой лаборатории, а ныне информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков рассказал в интервью New York Times, что на Олимпийских играх в Сочи якобы была реализована "допинговая программа" России, направленная на доминирование на домашней Олимпиаде. Его показания легли в основу доклада Ричарда Макларена, по итогам которого сборная России выступала на летней Олимпиаде-2016 в усеченном составе, а на зимние Игры-2018 отправилась в нейтральном статусе.
"С допингом вообще история интересная. Если помните, все атаки начались после Сочи, в 2015 году. Однозначно могу заверить всех, что никакой государственной программы не было. Это ересь, выдумки и так далее. Но случаи употребления были, как и во всех странах, но за них несет ответственность атлет. И все, кто были уличены, были наказаны, медали отобраны и результаты аннулированы. Где-то справедливо, где-то, может, политически как-то мотивировано", - заявил Дегтярев на ПМЭФ в блогерской студии VK Видео.
Юрий Сёмин - РИА Новости, 1920, 05.06.2026
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СпортРоссияСочиМихаил ДегтяревГригорий РодченковРичард МакларенОлимпийский комитет России (ОКР)Всемирное антидопинговое агентство (WADA)РУСАДА
 
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