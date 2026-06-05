Глава ФМБА рассказала об эффективности вакцины от аллергии

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. От трех до пяти введений российской аллерговакцины на пыльцу березы "Аллергарда" помогут сформировать хороший защитный иммунитет, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Она также отметила, что прошлый сезон аллергии отличался очень высоким уровнем пыления пыльцы березы - в пять раз превышающий обычный сезонный уровень. Применение "Аллергарды" позволило у 25% людей фактически полностью нивелировать симптомы аллергии, а у остальных - снизить в шесть раз выраженность симптомов.