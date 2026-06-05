Краткий пересказ от РИА ИИ
- Руководитель ФМБА России Вероника Скворцова сообщила, что от трех до пяти введений российской аллерговакцины «Аллергарда» помогут сформировать хороший защитный иммунитет.
- Применение «Аллергарды» позволило у 25% людей фактически полностью нивелировать симптомы аллергии на пыльцу березы, а у остальных — снизить в шесть раз выраженность симптомов.
- Рекомбинантная вакцина «Аллергарда» разработана Институтом иммунологии ФМБА России для профилактики аллергии на пыльцу березы и перекрестной пищевой аллергии.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. От трех до пяти введений российской аллерговакцины на пыльцу березы "Аллергарда" помогут сформировать хороший защитный иммунитет, сообщила в интервью РИА Новости руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Важно отметить, что все гипоаллергенные препараты, которые на сегодняшний день в мире применяются, их число введения составляет не менее 30. А здесь (введение российской вакцины от аллергии составляет - ред.) - от трех до пяти инъекций. Но в первый сезон все-таки эффективнее сделать пять инъекций, обеспечивающих высокую защиту", - сказала Скворцова.
Она также отметила, что прошлый сезон аллергии отличался очень высоким уровнем пыления пыльцы березы - в пять раз превышающий обычный сезонный уровень. Применение "Аллергарды" позволило у 25% людей фактически полностью нивелировать симптомы аллергии, а у остальных - снизить в шесть раз выраженность симптомов.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.