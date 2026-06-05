Каждый четвертый человек будет африканцем к 2050 году, заявила Хассан

Краткий пересказ от РИА ИИ К 2050 году каждый четвертый человек в мире будет африканцем, заявила президент Танзании Самия Сулуху Хассан.

На африканском континенте будут находиться девять из 20 самых быстро развивающихся экономик, а средний класс превысит миллиард человек.

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 июн - РИА Новости. Президент Танзании Самия Сулуху Хассан заявила, что к 2050 году каждый четвертый человек в мире будет африканцем.

"К 2050 году каждый четвертый человек на этой планете будет африканцем. Африка останется единственным континентом на планете, который будет по-прежнему предоставлять глобальную рабочую силу на масштабном уровне", - сказала президент, выступая на пленарном заседании ПМЭФ.

Она отметила, что на африканском континенте будут находиться девять из 20 самых быстро развивающихся экономик, а средний класс африканского континента превысит миллиард человек.