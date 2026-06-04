Рейтинг@Mail.ru
Ученый рассказал, как наблюдать за падающими звездами - РИА Новости, 04.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:37 04.06.2026 (обновлено: 03:54 04.06.2026)
Ученый рассказал, как наблюдать за падающими звездами

РИА Новости: наблюдать за падающими звездами лучше всего за городом или в горах

© РИА Новости / Алексей Дружинин | Перейти в медиабанкЗвездное небо
Звездное небо - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в медиабанк
Звездное небо. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Падающие звезды — это сгорающие в атмосфере Земли частицы комет и астероидов, а не настоящие звезды.
  • Наблюдать метеоры лучше всего ночью за городом, лучше всего в горах.
  • Ночью 12 августа будет наблюдаться максимум метеорного потока Персеиды, который в этом году совпадет с солнечным затмением.
ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. Падающими звездами люди называют сгорающие в атмосфере Земли частицы комет, а наблюдать их лучше всего ночью за городом, лучше - в горах, рассказал РИА Новости астроном, ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.
Ученый объяснил, что традиция загадывать желание при виде "падающей звезды" не имеет никакого отношения к настоящим звездам. В качестве примера он привел Солнце - гигантский раскаленный шар из горячей плазмы, в миллион триста тысяч раз превышающий по объему Землю. Солнце, как и другие звезды упасть на планету не могут, отметил астроном. Кроме того, если бы звезды действительно падали, конфигурация созвездий не могла бы сохраняться многими столетиями.
Вспышка на солнце. 3 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Ученые сравнили график вспышек на Солнце с кардиограммой
3 июня, 13:06
"То, что мы называем падающими звездами – это метеоры, или сгорающие на высоте 80-90 километров от Земли крошечные частицы, отделившиеся от комет и астероидов", - рассказал ученый.
Он отметил, что метеоры летят с такими большими скоростями, что, входя в атмосферу Земли, гонят перед собой уплотнение воздуха. Из-за этого, а также трения о воздух, атмосферный газ мгновенно нагревается, и полоса нагретого воздуха, где пролетела частица, начинает ярко светиться, но сразу гаснет. Это выглядит как искра, пролетающая по ночному небу. Если это явление удается увидеть, то люди говорят - звезда упала.
"Самый максимум знаменитого летнего метеорного потока Персеиды будет наблюдаться ночью 12 августа. В этом году он совпадет с солнечным затмением", - отметил ученый.
Язев посоветовал наблюдать Персеиды вдали от ночной городской засветки – на природе, лучше всего в горах.
Прохожие во время прогулки в парке в Москве - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Ученый назвал самый длинный день в году
3 июня, 04:16
 
ЗемляПерсеидыСергей ЯзевРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала