Краткий пересказ от РИА ИИ
- Падающие звезды — это сгорающие в атмосфере Земли частицы комет и астероидов, а не настоящие звезды.
- Наблюдать метеоры лучше всего ночью за городом, лучше всего в горах.
- Ночью 12 августа будет наблюдаться максимум метеорного потока Персеиды, который в этом году совпадет с солнечным затмением.
ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. Падающими звездами люди называют сгорающие в атмосфере Земли частицы комет, а наблюдать их лучше всего ночью за городом, лучше - в горах, рассказал РИА Новости астроном, ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.
Ученый объяснил, что традиция загадывать желание при виде "падающей звезды" не имеет никакого отношения к настоящим звездам. В качестве примера он привел Солнце - гигантский раскаленный шар из горячей плазмы, в миллион триста тысяч раз превышающий по объему Землю. Солнце, как и другие звезды упасть на планету не могут, отметил астроном. Кроме того, если бы звезды действительно падали, конфигурация созвездий не могла бы сохраняться многими столетиями.
"То, что мы называем падающими звездами – это метеоры, или сгорающие на высоте 80-90 километров от Земли крошечные частицы, отделившиеся от комет и астероидов", - рассказал ученый.
Он отметил, что метеоры летят с такими большими скоростями, что, входя в атмосферу Земли, гонят перед собой уплотнение воздуха. Из-за этого, а также трения о воздух, атмосферный газ мгновенно нагревается, и полоса нагретого воздуха, где пролетела частица, начинает ярко светиться, но сразу гаснет. Это выглядит как искра, пролетающая по ночному небу. Если это явление удается увидеть, то люди говорят - звезда упала.
"Самый максимум знаменитого летнего метеорного потока Персеиды будет наблюдаться ночью 12 августа. В этом году он совпадет с солнечным затмением", - отметил ученый.
Язев посоветовал наблюдать Персеиды вдали от ночной городской засветки – на природе, лучше всего в горах.
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