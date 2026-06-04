Ученый рассказал, как наблюдать за падающими звездами

ИРКУТСК, 4 июн - РИА Новости. Падающими звездами люди называют сгорающие в атмосфере Земли частицы комет, а наблюдать их лучше всего ночью за городом, лучше - в горах, рассказал РИА Новости астроном, ведущий научный сотрудник Института солнечно-земной физики СО РАН Сергей Язев.

"То, что мы называем падающими звездами – это метеоры, или сгорающие на высоте 80-90 километров от Земли крошечные частицы, отделившиеся от комет и астероидов", - рассказал ученый.

Он отметил, что метеоры летят с такими большими скоростями, что, входя в атмосферу Земли, гонят перед собой уплотнение воздуха. Из-за этого, а также трения о воздух, атмосферный газ мгновенно нагревается, и полоса нагретого воздуха, где пролетела частица, начинает ярко светиться, но сразу гаснет. Это выглядит как искра, пролетающая по ночному небу. Если это явление удается увидеть, то люди говорят - звезда упала.