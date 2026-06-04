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Завод по производству каменной ваты построят в ОЭЗ "Новгородская" - РИА Новости, 04.06.2026
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18:13 04.06.2026
Завод по производству каменной ваты построят в ОЭЗ "Новгородская"

Завод по производству каменной ваты построят в ОЭЗ "Новгородская" до 2030 года

© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской областиЗавод по производству каменной ваты построят в ОЭЗ "Новгородская"
Завод по производству каменной ваты построят в ОЭЗ Новгородская - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© Фото : Пресс-служба губернатора Новгородской области
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Завод по производству каменной ваты построят в особой экономической зоне (ОЭЗ) "Новгородская" до 2030 года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Уточняется, что на площадке Петербургского международного экономического форума губернатор Новгородской области Александр Дронов и управляющий партнер компании "Технониколь" Сергей Колесников подписали соглашение о сотрудничестве по реализации инвестпроекта. Оно предполагает открытие производства минеральной теплоизоляции в ОЭЗ "Новгородская".
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"Новый завод будет выпускать тепло- и звукоизоляционные материалы из каменной ваты для кровель, фасадов, полов, перекрытий и внутренних перегородок в промышленном и гражданском, а также малоэтажном строительстве. Сроки реализации проекта – 2026-2030 годы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что особое внимание инвестор уделит экологической безопасности и охране окружающей среды. Все промышленные агрегаты будут оборудованы газоочистными и пылеулавливающими установками.
"Общий объем инвестиций составит не менее 5 миллиардов рублей, будет создано не менее 100 новых рабочих мест. Достигнуто принципиальная договоренность, что приоритет трудоустройства на предприятие будет отдан жителям Новгородской области", – приводит пресс-служба слова Дронова.
Уточняется, что основные отгрузки компания собирается вести на стройки Северо-Западного федерального округа. Также возможны поставки потребителям в Московской области и экспорт в Белоруссию.
Группа компаний "Технониколь" – международный производитель строительных материалов и систем. Реализация инвестиционных проектов на территории региона отвечает целям федерального проекта "Повышение инвестиционной активности", который входит в нацпроект "Эффективная и конкурентная экономика".
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости - генеральный информационный партнер ПМЭФ.
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