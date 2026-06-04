Краткий пересказ от РИА ИИ
- В пригороде Днепропетровска прогремел взрыв.
- В части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Взрыв прогремел в пригороде Днепропетровска на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В пригороде Днепропетровска был слышен взрыв", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.