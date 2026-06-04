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Миронов предложил ввести выплаты для педагогов за успехи учеников - РИА Новости, 04.06.2026
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01:07 04.06.2026
Миронов предложил ввести выплаты для педагогов за успехи учеников

Миронов предложил ввести федеральные выплаты для педагогов за успехи учеников

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСергей Миронов
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Сергей Миронов. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил о необходимости введения единых федеральных выплат для педагогов, подготовивших призеров школьных олимпиад и стобалльников на ЕГЭ, а также для классных руководителей золотых медалистов.
  • В некоторых регионах России уже существуют выплаты для педагогов, подготовивших победителей олимпиад и стобалльников на ЕГЭ, но их размер варьируется.
  • «Справедливая Россия» готовит инициативу по разработке единого законодательства для поощрения педагогов за успехи учеников.
МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. Необходимо вводить единые федеральные выплаты для педагогов, подготовивших призеров школьных олимпиад, стобалльников на ЕГЭ, и для классных руководителей золотых медалистов, заявил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
"Завершается очередной учебный год, некоторые ребята закончили его с отличием, кто-то еще получит максимальный балл на ЕГЭ, кто-то уже обеспечил себе место в вузе победой на Всероссийской олимпиаде школьников. Я уже говорил, что за особые достижения в учебе детей надо поощрять – специальными выплатами, путевками в детские лагеря. Но нужно вознаграждать и педагогов: ведь успехи учеников – это и большой труд, и заслуги их наставников", - сказал Миронов.
Он рассказал, что в настоящее время в некоторых регионах России есть выплаты для педагогов, которые подготовили победителей олимпиад, стобалльников на ЕГЭ.
"Но где-то это 10 тысяч, где-то 100 тысяч, где-то вообще ничего. Еще в 2024 году правительство собиралось разработать единые меры поощрения педагогов за успехи учеников... Нужно законодательное решение, "Справедливая Россия" готовит такую инициативу", - добавил лидер партии.
Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
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ОбществоРоссияСергей МироновСправедливая Россия
 
 
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