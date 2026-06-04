ВТБ: вкладчики в 2026 году получат 7 трлн рублей процентного дохода

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам в 2026 году составят около 7 триллионов рублей, сообщает ВТБ в рамках ПМЭФ-2026.

"По прогнозам ВТБ, в этом году процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 7 триллиона рублей, в первом полугодии вкладчики заработают 3,7 триллиона рублей на процентах, это примерно сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.

Средний размер вклада одного розничного клиента ВТБ составляет более 550 тысяч рублей, а накопительного счета – более 137 тысяч рублей, отмечает банк. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. К концу года сберегательный портфель банка может вырасти примерно на 12%. Доля вкладчиков также продолжит расти, прогнозирует ВТБ.