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ВТБ: вкладчики в 2026 году получат 7 трлн рублей процентного дохода - РИА Новости, 04.06.2026
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Подготовка к ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
ПМЭФ-2026
 
15:57 04.06.2026
ВТБ: вкладчики в 2026 году получат 7 трлн рублей процентного дохода

ВТБ: вкладчики в 2026 году получат 7 триллионов рублей процентного дохода

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкОтделение банка "ВТБ"
Отделение банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Отделение банка "ВТБ"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июн - РИА Новости. Процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам в 2026 году составят около 7 триллионов рублей, сообщает ВТБ в рамках ПМЭФ-2026.
"По прогнозам ВТБ, в этом году процентные доходы населения по вкладам и накопительным счетам составят около 7 триллиона рублей, в первом полугодии вкладчики заработают 3,7 триллиона рублей на процентах, это примерно сопоставимо с показателями за аналогичный период прошлого года", - приводятся в сообщении слова члена правления ВТБ Дмитрия Брейтенбихера.
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
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Вчера, 15:47
Средний размер вклада одного розничного клиента ВТБ составляет более 550 тысяч рублей, а накопительного счета – более 137 тысяч рублей, отмечает банк. Примерно 15% вкладчиков одновременно держат средства и на депозите, и на накопительном счете. К концу года сберегательный портфель банка может вырасти примерно на 12%. Доля вкладчиков также продолжит расти, прогнозирует ВТБ.
Петербургский международный экономический форум в этом году проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости – генеральный информационный партнер ПМЭФ.
 
ПМЭФ-2026ВТБ (банк)ЭкономикаПМЭФРоссия
 
 
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