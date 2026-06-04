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ВТБ и НСПК договорились о внедрении инновационных платежных инструментов - РИА Новости, 04.06.2026
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ПМЭФ-2026
 
15:47 04.06.2026
ВТБ и НСПК договорились о внедрении инновационных платежных инструментов

ВТБ и НСПК на ПМЭФ договорились о внедрении инновационных платежных инструментов

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПМЭФ-2026
ПМЭФ-2026 - РИА Новости, 1920, 04.06.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
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ПМЭФ-2026
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МОСКВА, 4 июн - РИА Новости. ВТБ и НСПК будут активно развивать новые цифровые платежные сервисы, в первую очередь — универсальный QR, биоэквайринг и оплату через iPhone по технологии "Волна", сообщает пресс-служба банка.
Меморандум о намерениях в рамках ПМЭФ-2026 подписали первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Ольга Скоробогатова и генеральный директор, председатель правления НСПК Дмитрий Дубынин.
Меморандум позволит НСПК и ВТБ расширить инновационные платежные решения и ускорить их тиражирование для клиентов по всей стране. ВТБ обладает крупной сетью офисов и значительным опытом внедрения инноваций. Совместно с НСПК банк продолжит расширять доступность цифровых сервисов по всей стране.
"Наше партнерство позволит масштабировать современные решения и обеспечить жителям России новые формы оплаты, такие как оплата по биометрии или оплата по QR. Главное, чтобы любой клиент мог в любом терминале использовать удобный ему платежный метод. Клиенты ВТБ должны иметь доступ к оплате "Волной" или по лицу в любом терминале, если им это удобно. Поэтому мы будем развивать универсальное платежное пространство для всех наших клиентов", – приводит пресс-служба слова Скоробогатовой.
Петербургский международный экономический форум проходит с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером.
 
ПМЭФ-2026ВТБ (банк)Ольга СкоробогатоваДмитрий ДубынинПМЭФ
 
 
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