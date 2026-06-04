ВТБ и НСПК договорились о внедрении инновационных платежных инструментов

Меморандум позволит НСПК и ВТБ расширить инновационные платежные решения и ускорить их тиражирование для клиентов по всей стране. ВТБ обладает крупной сетью офисов и значительным опытом внедрения инноваций. Совместно с НСПК банк продолжит расширять доступность цифровых сервисов по всей стране.

"Наше партнерство позволит масштабировать современные решения и обеспечить жителям России новые формы оплаты, такие как оплата по биометрии или оплата по QR. Главное, чтобы любой клиент мог в любом терминале использовать удобный ему платежный метод. Клиенты ВТБ должны иметь доступ к оплате "Волной" или по лицу в любом терминале, если им это удобно. Поэтому мы будем развивать универсальное платежное пространство для всех наших клиентов", – приводит пресс-служба слова Скоробогатовой.